programme mondial de sport / flickr, CC BY-ND

Lorsque l’Americans with Disabilities Act a été promulguée en 1990, il est devenu illégal de restreindre l’accès – à l’emploi, à l’éducation ou aux institutions financées par le gouvernement fédéral – en fonction du handicap. L’ADA a permis aux utilisateurs de fauteuils roulants, aux personnes âgées ou à un enfant handicapé de naviguer plus facilement dans les espaces publics et d’avoir un accès égal à l’apprentissage.

De nombreux Américains non handicapés bénéficient de l’ADA. La construction de rampes, de trottoirs, de salles plus larges et d’instructions audio aux passages pour piétons était le résultat de cette loi. L’ADA a permis à un parent de pousser plus facilement une poussette sur le trottoir, de traverser la rue guidée par des messages sonores ou pour les élèves dyslexiques d’apprendre et d’exceller à l’école.

programme mondial de mentorat de sports / flickr

Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées des Nations Unies. Alors que l’ADA protège les droits des Américains handicapés, quelles protections existent dans le monde? Existe-t-il des politiques qui protègent un enfant en Éthiopie né avec une perte auditive? Ou la femme vénézuélienne qui a perdu l’usage de ses jambes dans un accident de voiture? Qu’en est-il d’un adolescent sénégalais né avec le syndrome de Down?

Le Centre pour le sport, la paix et la société de l’Université du Tennessee a créé la carte mondiale des droits des personnes handicapées, une carte interactive qui défend les droits des personnes handicapées à travers le monde. La carte peut également servir à responsabiliser ceux qui souhaitent créer des politiques qui protègent les personnes handicapées.

Égaliser les règles du jeu

En 2016, JP Maunes, défenseur des droits des personnes handicapées et interprète en langue des signes, et Adeline Dumapong, médaillée de bronze paralympique, toutes deux originaires des Philippines, se sont assis dans un restaurant de Washington, DC fasciné par la technologie de sous-titrage codé à la télévision. Pour les millions de personnes sourdes ou malentendantes, le sous-titrage codé fournit des informations sur ce qui peut être vu, même s’il n’est pas possible d’entendre.

Ni Maunes ni Dumapong ne sont sourds. Le sous-titrage codé, cependant, représentait plus que la commodité de pouvoir suivre un commentaire sportif dans un restaurant bruyant. Ils pouvaient voir ce qui était possible pour les personnes handicapées dans leur propre pays. En tant que citoyens philippins, Maunes et Dumapong voulaient savoir ce qu’ils pouvaient faire pour attirer l’attention sur la discrimination à l’égard des personnes handicapées.

L’histoire continue

Ils avaient vu des athlètes américains utiliser leurs plateformes professionnelles pour dénoncer la discrimination, l’inégalité de rémunération et le harcèlement sexuel, notamment Colin Kaepernick et Megan Rapinoe. Comment pourraient-ils utiliser leur pouvoir en tant qu’athlètes pour plaider en faveur de lois et de politiques plus inclusives?

Femme en fauteuil roulant souriant avec les mains sur ses genoux.

Changer le monde grâce au sport

Manues et Dumapong ont participé à notre programme, le Centre pour le sport, la paix et la société de l’Université du Tennessee, qui a formé plus de 80 athlètes et professionnels de 50 pays travaillant dans le secteur du sport. Leurs questions, leurs conversations avec des défenseurs du monde entier et le travail du centre pour promouvoir les droits des personnes handicapées ont conduit notre équipe à créer la carte mondiale des droits des personnes handicapées.

De nombreuses personnes souhaitent reproduire les protections fournies par ADA dans leurs propres communautés. Le centre dispense une formation sur les lois et politiques existantes. Il aide également les athlètes à créer des initiatives basées sur le sport et à améliorer la vie des personnes handicapées dans leur pays d’origine.

La Carte mondiale des droits des personnes handicapées décrit les lois et les politiques d’un pays donné et les relie au Mouvement paralympique, un effort mondial pour promouvoir les para-sports et aider les para-athlètes à atteindre l’excellence dans le sport. La carte fournit également des informations aux athlètes activistes sur la manière de plaider pour des droits plus inclusifs.

Il existe des sites Web consacrés à l’explication des lois et politiques nationales et internationales protégeant les personnes handicapées, comme le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Mais il n’y a jamais eu de carte mondiale interactive qui affiche les droits des personnes handicapées en combinaison avec des informations sur les Jeux Paralympiques, les Jeux Olympiques Spéciaux et les Sourdlympiques.

La carte comprend des informations spécifiques à chaque pays sur les bureaux nationaux du Comité paralympique, des Olympiques spéciaux et des Sourdlympiques et des statistiques sur la participation d’un pays aux deux compétitions internationales les plus récentes. En outre, la carte présente une esquisse biographique d’un athlète local utilisant le sport comme un outil pour promouvoir les droits des personnes handicapées et favoriser une plus grande inclusion sociale.

Conçue comme une plate-forme open source, la carte permet aux utilisateurs de mettre à jour et d’ajouter de nouvelles informations sur les lois et les politiques et les nouvelles initiatives de droits des personnes handicapées basées sur le sport. Les mises à jour sont soumises via le site Web et examinées par les professeurs du centre pour en vérifier l’exactitude avant d’apparaître sur la carte.

Cartographie des droits dans le monde

L’un des objectifs du centre est de faciliter des partenariats plus solides et une meilleure collaboration dans tout le secteur du sport. Par exemple, le Comité international paraplympique est sur le point de signer un accord de coopération historique avec l’International Disability Alliance «pour faire progresser les droits des personnes handicapées et s’engager conjointement à utiliser le parasport comme moyen de faire avancer le programme des droits de l’homme». Les parasports sont des sports pratiqués par des personnes handicapées, à la fois physiques et intellectuelles. Notre carte montre visuellement comment les efforts interdisciplinaires du gouvernement, des parasports et des initiatives locales peuvent faire progresser les droits de l’homme.

Les personnes handicapées sont confrontées chaque jour à de nombreux obstacles. Notre travail au centre aide les gens à devenir des défenseurs et à faire tomber ces barrières. Alors que nous recherchons les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées, cette carte peut agir comme un outil puissant pour aider à renforcer ces droits humains importants.

