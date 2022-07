La carte manuscrite “Inception” de Christopher Nolan est encore plus déroutante que son film

Le cinéaste hollywoodien Christopher Nolan est devenu l’un des esprits créatifs les plus remarquables. Avec des films comme Interstellar, The Prestige et Tenet, Nolan a prouvé à maintes reprises qu’il croit en la fourniture d’expériences cinématographiques impressionnantes qui incitent le public à élargir sa réflexion. Plus récemment, un tweet contenant les détails manuscrits de l’intrigue de Nolan pour son film Inception de 2010 fait le tour des réseaux sociaux.

La semaine dernière, un tweet partagé par l’auteur Julian Shapiro présentait une photo montrant l’intrigue manuscrite de Nolan pour le film largement acclamé. Inception mettait en vedette Leonardo DiCaprio, Marion Cottilard, Tom Hardy, Elliot Page, Joseph Gordon Levitt et Cillian Murphy. Dans le film, Leonardo a joué Dominick Cobb, un extracteur qui vole des pensées ou des idées dans l’esprit des gens à travers le monde des rêves. Un homme d’affaires japonais appelé Saito engage Cobb et son partenaire Arthur joué par Gordon-Levitt pour une tâche presque impossible. Saito demande au duo de planter une idée au lieu de la voler, également appelée “inception”.

Le tweet récent montre comment Nolan a planifié les différentes couches et complexités des histoires du film sur un morceau de papier. La carte est accompagnée de notes miniatures et de dessins approximatifs de la façon dont l’histoire se déroulerait étape par étape. Partageant le tweet, Shapiro a ajouté: “Une trouvaille rare pour mes collègues nerds du cinéma. Voici la carte de l’intrigue dessinée à la main par Christopher Nolan pour son film Inception.

Une trouvaille rare pour mes amis cinéphiles. Voici la carte de l’intrigue dessinée à la main par Christopher Nolan pour son film Inception. pic.twitter.com/XryPvlvqYp – Julian Shapiro (@Julian) 15 juillet 2022

La carte manuscrite fait en fait partie d’un livre, The Nolan Variations, qui raconte le processus de Nolan et ses idées.

C’est également dans le livre The Nolan Variations, un livre publié sur le processus de Christopher Nolan et ses idées. Une merveilleuse lecture approfondie pic.twitter.com/ztDpEHOwVA – Films que vous avez manqués Podcast (@MoviesMissedPod) 17 juillet 2022

Un fan a réagi au tweet et a mentionné : “Quand Tenet est sorti, ma question préférée à tout le monde était : ‘Pensez-vous que Nolan dessine des palmarès pour lui-même quand il fait un film ? Parce que je le ferais si j’étais lui. Le consensus était : il le fait. Je suis en fait si heureux que ce soit vrai.

Lorsque Tenet est sorti, ma question préférée à tout le monde était : « Pensez-vous que Nolan dessine des palmarès pour lui-même quand il fait un film ? Parce que je le ferais si j’étais lui. Le consensus était : il le fait. Je suis en fait si heureux que ce soit vrai 😎 https://t.co/Vz3usO6Cfq – Kasia Kwasniewska (@k_kwasniewska) 18 juillet 2022

Dans le film, Cobb est un acteur convoité de l’espionnage industriel, mais cela a également fait de lui un fugitif et lui a coûté cher dans sa vie personnelle. Cependant, avec la proposition de Saito, il obtient une seconde chance. S’ils réussissent, Cobb et son équipe pourraient réussir le crime parfait.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.