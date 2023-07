L’Anneau Unique que les collectionneurs convoitaient cet été n’a pas été trouvé à Hobbiton ou au fond des tunnels des Monts Brumeux ; il n’a pas non plus été découvert dans la forteresse elfe de Rivendell, le royaume du Gondor ou même au-delà des portes noires du Mordor.

Wizards of the Coast – la société qui a créé le jeu de cartes à jouer Magic en 1993 – a publié un « Coffret « Seigneur des Anneaux » en juin et a présenté une promotion « One of One Ring ». Un paquet contenait « The One Ring », une carte sérialisée dont il n’existe qu’une seule.

Les enchères publiques pour la carte unique en son genre – imprimée en papier d’aluminium traditionnel et dans le discours noir de Sauron en utilisant des lettres Tengwar, selon Wizards of the Coast – se sont élevées à des millions de dollars.