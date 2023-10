Le long avis de Jones indique que le pouvoir des électeurs noirs a été dilué à la suite d’une forte croissance démographique dans l’État, alimenté de manière disproportionnée par les résidents noirs. Le remède, a-t-il ordonné, devrait impliquer la création « d’un district supplémentaire du Congrès à majorité noire dans la région métropolitaine ouest d’Atlanta ».

Il a donné à l’assemblée législative de l’État contrôlée par le GOP jusqu’au 8 décembre pour adopter une nouvelle carte conforme à la loi sur les droits de vote en donnant plus de pouvoir aux électeurs noirs. Si l’État « ne peut pas ou ne veut pas » le faire, le tribunal fixera les limites. Le gouverneur du GOP, Brian Kemp, a publié une proclamation jeudi après-midi convoquant la législature en session extraordinaire le 29 novembre pour gérer le redécoupage.

La délégation actuelle de l’État compte 9 républicains et 5 démocrates après le dernier cycle de redécoupage. Il s’agit d’un gain d’un siège pour le Parti républicain par rapport à avant le processus de redécoupage décennal, dans lequel les cartographes républicains ont effectivement démantelé deux sièges de banlieue d’Atlanta qui se diversifiaient rapidement pour créer un siège démocrate sûr basé dans le comté de Gwinnett et un district rouge foncé au nord.

Il n’était pas immédiatement clair si la création d’un nouveau district à majorité noire en créerait un supplémentaire démocrate ; quatre des cinq districts démocrates sont actuellement majoritairement noirs, mais le Rep. Lucy McBath(D-Ga.) ne l’est pas. (McBath est noir.) Il pourrait être possible de créer un autre district à majorité noire à l’ouest d’Atlanta sans modifier l’équilibre partisan global des districts de l’État.

“Bien que l’issue du processus reste incertaine, une chose est sûre : la représentante McBath ne laissera pas les Républicains de l’Assemblée législative de l’État déterminer quand son travail au service des Géorgiens sera terminé”, a déclaré Jake Orvis, directeur de campagne de McBath, dans un communiqué à la suite du vote. décision.

représentant Nikema Williams, qui est également président du Parti démocrate de l’État, a déclaré dans une interview que « parce qu’ils contrôlent la législature », les républicains feraient ce qu’ils veulent, sans « rien qui les arrête ». Par exemple, ils pourraient essayer de placer McBath dans un district à majorité noire. Mais, a-t-elle ajouté, le juge a clairement indiqué que le district devait se situer du côté ouest d’Atlanta, ce qui n’est pas là que se trouve le district de McBath.

Au lieu de cela, elle a fait valoir qu’un nouveau district pourrait provenir du territoire des représentants du GOP. Riche McCormick et Marjorie Taylor Greene.

Jones a également statué que la carte de la Chambre des représentants et du Sénat de l’État violait également la loi sur les droits de vote, affirmant qu’elles devaient également être redessinées.

Cette ordonnance n’est que la dernière découverte selon laquelle la carte du Congrès dessinée par les républicains d’un État du Sud a illégalement affaibli le pouvoir des électeurs noirs. La Cour suprême a confirmé une ordonnance d’un tribunal inférieur plus tôt cette année, selon laquelle l’Alabama devait créer un deuxième district à prédominance noire. Une carte établie par un tribunal y a été imposée au début du mois après que le corps législatif dominé par le Parti républicain a refusé de tracer des lignes qui permettraient de le faire.

Un défi similaire concernant la carte de la Louisiane est en cours et pourrait être résolu avant les élections de 2024.

Plus tôt cette semaine, les républicains de Caroline du Nord ont redessiné leurs lignes au Congrès dans un gerrymander partisan particulièrement efficace qui pourrait y renverser jusqu’à quatre sièges. Immédiatement après son adoption, les démocrates ont suggéré qu’il s’agissait également d’un gerrymander racial et qu’ils le contesteraient. Mais il n’est pas clair dans quelle mesure leur cause serait couronnée de succès – et il est peu probable que toute contestation de ces lignes soit résolue avant les élections de 2024.

Nicholas Wu et Ally Mutnick ont ​​contribué à ce rapport.