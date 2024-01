La carte du CDC montre que le TN a le niveau de maladie le plus élevé aux États-Unis

NASHVILLE, Tennessee (WKRN) — De nouvelles données publiées vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrent qu’un seul État connaît le niveau de maladie le plus élevé du pays : le Tennessee.

Le nombre de personnes se rendant chez le médecin présentant des symptômes de maladie respiratoire – qu’il s’agisse de la grippe, du COVID-19, du VRS ou d’aucun des éléments ci-dessus – a augmenté avant et après les vacances, sur la base des chiffres du CDC.





Cependant, seuls sept États, ainsi que la ville de New York, sont désormais considérés comme ayant des niveaux de maladie « très élevés », selon le CDC. Parmi ces États, le Tennessee est le seul à avoir le niveau le plus élevé d’activité de maladie « très élevée ».

Pour un aperçu plus détaillé, consultez la carte interactive du CDC en cliquant ici.

La carte du CDC montre le niveau de maladie respiratoire par État la semaine précédente, au 13 janvier 2024. (Autorisation : CDC) La carte du CDC montre le niveau de maladie respiratoire par État la semaine précédente, au 6 janvier 2024. (Autorisation : CDC) La carte du CDC montre le niveau de maladie respiratoire par État la semaine précédente, au 30 décembre 2023. (Autorisation : CDC) La carte du CDC montre le niveau de maladie respiratoire par État la semaine précédente, au 23 décembre 2023. (Autorisation : CDC) La carte du CDC montre le niveau de maladie respiratoire par État la semaine précédente, au 16 décembre 2023. (Autorisation : CDC)

Gardez toutefois à l’esprit que la grippe n’est pas la seule maladie courante. Les responsables de la santé ont déclaré que l’hôpital admissions pour COVID a chuté de 9,6% la semaine dernière, mais les décès liés au coronavirus ont augmenté de 10,3% la même semaine. Pendant ce temps, davantage de personnes ont effectué des tests positif au VRS au cours des derniers mois, a rapporté le CDC.

Afin de créer les cartes ci-dessus, le CDC a comparé les données actuelles des prestataires de soins de santé à ce qui est normal pour cette région en dehors de la saison de la grippe. Les données sont basées sur le nombre de personnes se présentant dans un établissement de santé présentant des symptômes de grippe – notamment de la fièvre, ainsi qu’une toux ou un mal de gorge – plutôt que sur des cas de grippe confirmés en laboratoire.

En d’autres termes, les données pourraient inclure des cas qui s’avèrent être d’autres maladies respiratoires, comme le COVID ou le VRS, mais ces cas pourraient également être sous-déclarés, surtout si les gens décident de rester à la maison et de lutter seuls contre la maladie.

Même si nous ne disposons pas de chiffres exacts, le CDC a estimé il y a deux semaines qu’il y avait eu au moins 10 millions de maladies ; 110 000 hospitalisations ; et 6 500 décès jusqu’à présent cette saison grippale.