Tout comme les drones, les scooters électriques ne sont actuellement pas appréciés au Royaume-Uni. Mais la raison derrière cela est une petite minorité de propriétaires qui utilisent leurs appareils de manière antisociale.

Avec les scooters électriques, cela a tendance à rouler beaucoup trop vite sur le trottoir, à faire fonctionner les feux rouges et à se déplacer de manière dangereuse sur la route.

Bien sûr, étant donné que les scooters électriques privés restent illégaux sur les routes et les trottoirs, la grande majorité ne devrait même pas se trouver sur ces routes et trottoirs.

Actuellement, seuls les scooters électriques de location sont légalement utilisés dans certaines villes (y compris Londres), mais cela n’a pas empêché les gens d’acheter et de conduire leurs propres scooters.

Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que le gouvernement britannique n’approuve les scooters électriques pour une utilisation sur la route, car ils constituent une méthode de déplacement beaucoup plus écologique et contribueraient à réduire les émissions de CO2.

L’un des endroits les plus populaires pour acheter un scooter électrique est Halfords, qui se donne beaucoup de mal pour rappeler aux acheteurs qu’ils ne peuvent rouler sur des terres privées qu’avec la permission du propriétaire foncier.

La société a créé une carte du monde interactive appelée Planet E-scooter, en collaboration avec Xiaomi, l’un des fabricants les plus populaires d’appareils. Son Mi Scooter Pro 2 est le dernier modèle et est déjà une vue régulière dans les villes britanniques.







Vous pouvez cliquer sur un pays pour savoir exactement comment les scooters électriques peuvent être utilisés, par exemple s’il est légal de les conduire sur les routes, sur les pistes cyclables et sur les sentiers.

La majorité des pays développés ont déjà reconnu que les scooters électroniques sont un moyen efficace de se déplacer et ont introduit une législation pour faciliter leur utilisation en toute sécurité. Certains pays traitent les scooters électriques comme des vélos, tandis que d’autres vous obligent à porter un casque et à avoir un permis de conduire.

Les scooters électriques ont été légalisés à New York l’année dernière, à la suite de débats houleux.







Un aspect qui pourrait s’avérer problématique pour les acheteurs britanniques est qu’aucune décision n’a encore été prise quant à savoir si la limite de vitesse de 15,5 mph utilisée pour les vélos électriques s’appliquera également aux scooters électriques et si un moteur de 250 W sera le maximum autorisé.

Il n’est pas nécessaire que les vélos électriques aient des feux avant et arrière, mais cela peut être obligatoire pour les scooters.

Halfords est l’un des détaillants qui a appelé à un ensemble de réglementations claires qui garantissent la sécurité des scooters électriques sur les routes du Royaume-Uni et garantissent aux conducteurs un comportement responsable, avec le soin et l’attention nécessaires.

Matt Banks, expert en mobilité électrique chez Halfords, a déclaré: «De la demande croissante de scooters électriques que nous constatons au Royaume-Uni; il semble que le public ne soit pas au courant de la légalité des scooters électroniques. Cette carte interactive donnera aux gens un aperçu de la façon dont la loi britannique se compare aux lois du monde entier. »

«Avec les vélos électriques, l’utilisation sûre des scooters électriques a le potentiel de révolutionner notre façon de voyager et avec la nouvelle législation, ils pourraient potentiellement offrir une alternative plus verte et plus sûre à ceux qui souhaitent éviter les transports en commun en ce moment.»

L’étude a révélé que certains pays asiatiques, dont la Chine et l’Indonésie, accordent des subventions aux fabricants afin de promouvoir l’utilisation des scooters électroniques comme moyen de lutter contre la pollution de l’air.

Cela ne se produira pas au Royaume-Uni, mais lorsque les essais de location se termineront cet été, nous espérons (avec tous ceux qui ont déjà franchi le pas et acheté un scooter électrique) que le gouvernement les légalisera pour une utilisation sur les routes et en pistes cyclables.

Une fois que les règlements sont en place, et si les coureurs les respectent, cela devrait apaiser ceux qui pensent qu’ils sont une nuisance et un danger. Qui sait, cela pourrait même réduire la congestion à Londres et dans d’autres villes et réduire les émissions de CO2.

Articles connexes pour plus de lecture: