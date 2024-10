La carte des cancers révèle comment les tumeurs évoluent

Cartographier les tumeurs et les modifications génétiques qu’elles contiennent pourrait aider à développer de nouveaux traitements contre le cancer Presse Sipa/Alay

Nous disposons désormais de cartes parmi les plus détaillées jamais réalisées sur plusieurs cancers, ainsi que de nouveaux outils et méthodes pour les analyser. Les résultats proviennent d’une initiative visant à cartographier les cancers appelée Réseau Atlas des tumeurs humaineset fournissent des indices sur la façon dont les cancers se forment, évoluent et deviennent résistants aux traitements.

Le cancer se développe lorsque des mutations génétiques stimulent la croissance et la prolifération incontrôlable des cellules. Une grande partie de ce que nous savons sur la maladie provient de l’analyse génétique des tumeurs. Jusqu’à récemment, nous ne pouvions y parvenir qu’en combinant et en analysant simultanément toutes les données génétiques d’un échantillon de tumeur, ce qui rendait impossible l’identification de types de cellules individuels.

Mais les tumeurs ne sont pas monolithiques. « Ils sont complexes, comme des écosystèmes constitués non seulement de cellules tumorales, mais également de cellules immunitaires, de cellules endothéliales et d’autres cellules de soutien », explique Daniel Abravanel au Dana-Farber Cancer Institute de Boston.

Grâce à l’avènement d’outils plus sophistiqués, une équipe de chercheurs est désormais capable d’identifier des cellules individuelles ou de déterminer leurs fonctions dans les tumeurs de près de 2 000 personnes atteintes de 20 types de cancer différents.

Dans le cadre des travaux, Li Ding à l’Université de Washington à Saint-Louis et ses collègues ont cartographié 131 régions tumorales chez 78 personnes atteintes de types de cancer apparaissant dans les seins, le côlon, le pancréas, les reins, l’utérus et les voies biliaires qui relient le foie à la vésicule biliaire. Ils ont utilisé une technique appelée séquençage unicellulaire pour mesurer quels gènes étaient activés ou désactivés dans chaque cellule d’un échantillon de tumeur.

Les chercheurs ont également examiné des échantillons de tissus sous de puissants microscopes pour déterminer l’emplacement et la structure des cellules. Ils ont ensuite construit des modèles 3D de tumeurs, montrant comment les cellules qui les composent sont organisées et interagissent les unes avec les autres. Ils ont découvert qu’au sein des tumeurs, les cellules cancéreuses forment des groupes distincts appelés microrégions. Les chercheurs ont ensuite regroupé ces domaines en fonction d’altérations génétiques similaires, telles qu’une activité cellulaire immunitaire élevée ou faible. L’évolution de l’activité génétique des cellules dans les microrégions semble être un facteur majeur de résistance aux traitements des cancers.

D’autres recherches menées par le Human Tumor Atlas Network suggèrent que plusieurs cellules peuvent parfois se coordonner pour former un cancer du côlon. « Depuis des décennies, le consensus dans ce domaine est qu’une tumeur provient d’une seule cellule », explique Doug Winton à l’Université de Cambridge.

Winton et ses collègues ont utilisé des souris génétiquement modifiées pour que leurs cellules changent de couleur lorsqu’elles deviennent cancéreuses. Cela leur a permis d’identifier et de suivre les tumeurs à mesure qu’elles se formaient dans les intestins des animaux. Ils ont découvert qu’environ 40 pour cent des tumeurs du côlon provenaient de plusieurs cellules, qui coopéraient pour supplanter les cellules voisines.

Un groupe distinct de chercheurs dirigé par Ken Lau à l’Université Vanderbilt au Tennessee également biomarqueurs identifiés pour suivre l’évolution d’une tumeur. Les mutations naturelles créent des changements génétiques permanents dans les tissus, ce qui a permis aux chercheurs de reconstituer la séquence des événements, créant ainsi une chronologie moléculaire de la croissance de la tumeur.

Ils ont ensuite utilisé cette approche pour analyser les premiers précurseurs du cancer du côlon chez la souris et chez l’homme et ont découvert que jusqu’à 30 % d’entre eux avaient une origine multicellulaire. Le meilleur indicateur dont nous disposons actuellement pour déterminer si une lésion précancéreuse du côlon deviendra cancéreuse est sa taille, explique Lau. Comprendre comment le cancer du côlon se forme peut améliorer notre capacité à dépister les lésions précancéreuses et à détecter le cancer plus tôt, dit-il.

Le projet de cartographie du cancer a révélé quelques surprises. Abravanel et ses collègues ont collecté 67 biopsies tumorales auprès de 60 personnes atteintes de cancer du sein métastatiquece qui signifie qu’il s’est propagé à d’autres organes, tels que le foie, le cerveau et les poumons. Ils ont constaté que les échantillons collectés auprès du même participant à différents moments étaient génétiquement très similaires. « On s’attendrait à voir différentes mutations évoluer au fil du temps », explique Abravanel.

Dans le cadre du projet, des chercheurs dirigés par Ben Raphaël à l’Université de Princeton dans le New Jersey créé un algorithme qui quantifie la proportion de cellules cancéreuses et non cancéreuses dans une tumeur et étudie la manière dont ces cellules interagissent les unes avec les autres, ce qui peut également aider à discerner la croissance d’une tumeur.

Ensemble, ces découvertes nous rapprochent de la compréhension de la façon dont le cancer se forme et évolue, ce qui pourrait à son tour améliorer les traitements contre le cancer. Abravanel dit que cela pourrait également l’aider dans sa pratique clinique : « Nous essayons de notre mieux d’adapter le bon traitement au bon patient, mais dans la plupart des cas, nous ne sommes pas en mesure, pour des cas individuels, de déterminer quelle serait la meilleure thérapie. à ce moment-là.