La carte des attaques de requins montre six morts et 33 mutilés en 2022 jusqu’à présent – ​​alors qu’un expert émet un avertissement effrayant

Au moins six personnes ont été tuées par des requins jusqu’à présent cette année alors que des bêtes rôdent dans les eaux du monde entier.

Les mers du monde entier sont devenues rouges avec 39 attaques signalées depuis début janvier alors que les puissantes créatures marines arrachent des membres et enfoncent leurs mâchoires dans des nageurs sans méfiance.

Le Britannique Simon Nellist, photographié avec sa fiancée Jessie Ho, a été mutilé à mort par un requin à Sydney Crédit : Facebook

Quelque 26 hommes et 13 femmes – dont une fillette de huit ans – ont subi les foudres d’un requin cette année.

Six des 39 attaques enregistrées ont été mortelles – avec deux décès signalés en Égypte et un en Nouvelle-Galles du Sud, au Mexique, en Colombie et en Afrique du Sud.

Sur les 33 attentats non mortels dans le monde cette année, trois ont été provoqués.

Mais malgré le nombre d’attaques et de décès, les attaques de requins dans le monde restent rares.

Mais ce mois-ci, deux femmes ont été tuées dans des attaques de requins séparées à moins de 600 mètres l’une de l’autre en Égypte.

Plusieurs plages ont été fermées sur la côte égyptienne de la mer Rouge après la mort des deux femmes – une autrichienne et une roumaine.

Une femme de 68 ans originaire de la région du Tyrol en Autriche – qui était en vacances en Égypte – est décédée le 1er juillet après avoir perdu un bras et une jambe lors d’une attaque alors qu’elle nageait dans la mer.

Elizabeth Sauer avait dit à son mari qu’elle retournait dans l’eau “pour un moment” peu de temps avant l’incident mortel.

Les autorités égyptiennes ont déclaré qu’un requin Mako était responsable de sa mort.

À peine deux jours après, une femme roumaine a été retrouvée morte après avoir également été attaquée.

Un expert a averti qu’il pourrait s’agir du même animal qui a massacré les deux nageurs.

Suite au double décès en Égypte – que l’on pense tous deux être à la gueule d’un requin Mako – un expert a averti que la pêche illégale et les appâts jetés dans les eaux peuvent encourager les attaques.

Ahmed Fouad, directeur de Red Sea Project, a déclaré à The Sun Online : « Les requins-taupes bleus, en général, sont rarement rencontrés par les nageurs ou les plongeurs en raison de leur nature océanique et doivent être traités avec respect et prudence.

“Cet individu aurait pu être un requin blessé ou affamé qui cherchait de la nourriture dans cet habitat atypique. Ou tout simplement, suite à des activités de pêche illégales.

“Les requins sont attirés près du rivage et dans les eaux libres par les appâts et les vibrations émises par d’autres poissons lorsqu’ils sont capturés.”

Ahmed a déclaré que les humains “n’ont jamais été dans le régime alimentaire des requins”.

Victimes d’attaques de requins 2022 Les REQUINS ont tué neuf personnes jusqu’à présent cette année Victor Estrella, 56 ans – Plongée à la pêche aux pétoncles au large de la côte mexicaine le 12 février lorsqu’il a été mutilé par un requin qui lui a mordu la jambe droite

– Plongée à la pêche aux pétoncles au large de la côte mexicaine le 12 février lorsqu’il a été mutilé par un requin qui lui a mordu la jambe droite Simon Nellist, 35 ans – Nage au large de Little Bay, Sydney, le 16 février lorsqu’un requin blanc l’a traîné sous l’eau.

– Nage au large de Little Bay, Sydney, le 16 février lorsqu’un requin blanc l’a traîné sous l’eau. Antonio Straccialini , 56 – Ciblé par un requin tigre de huit pieds alors qu’il nageait à Isla de San Andres, en Colombie, le 18 mars.

, – Ciblé par un requin tigre de huit pieds alors qu’il nageait à Isla de San Andres, en Colombie, le 18 mars. Bruce Wolov – Dans les eaux au large de Plettenberg Bay, en Afrique du Sud, lorsqu’il a été abattu par un grand requin blanc.

– Dans les eaux au large de Plettenberg Bay, en Afrique du Sud, lorsqu’il a été abattu par un grand requin blanc. Elisabeth Sauer, 68 ans – Décédé après avoir perdu un bras et une jambe lors d’une attaque par un requin Mako près d’Hurghada, en Égypte, le 1er juillet.

– Décédé après avoir perdu un bras et une jambe lors d’une attaque par un requin Mako près d’Hurghada, en Égypte, le 1er juillet. Femme roumaine non identifiée – Nage au large de Sahl Hasheesh le 3 juillet lorsqu’elle a été tuée.

Il a ajouté: “Les chances d’être attaqué par un requin sont très faibles par rapport à d’autres attaques d’animaux ou à d’autres causes de blessures et de décès.

“Les impacts liés au tourisme comprennent la pollution des navires, les déchets et les plastiques rejetés ou la pêche sportive.

“Modifier le comportement naturel des requins ou des raies et la composition des espèces sur un site, toucher ou blesser les animaux, ou modifier leur habitat peut finalement endommager les ressources sur lesquelles reposent les entreprises touristiques et modifier le comportement des requins.”

Dans un autre meurtre d’horreur cette année, le Britannique Simon Nellist a été mortellement mutilé par un grand requin blanc de 15 pieds à Little Bay, Sydney, alors qu’il s’entraînait pour une nage caritative en février.

Sa mort tragique a été la première attaque mortelle dans la région en près de 60 ans – laissant sa fiancée Jessie Ho “le cœur brisé et sous le choc”.

Dans une théorie effrayante, les experts affirment que Simon a peut-être été tué après que le requin l’ait pris pour un phoque à cause de sa combinaison grise.

Des dizaines de morsures de requins ont été comptabilisées dans le monde depuis le début de 2022 – mais la Floride a prouvé le point chaud avec 11 jusqu’à présent, selon Tracking Sharks.

Gavin Naylor, directeur du programme de recherche sur les requins de Floride, a déclaré qu’il existe plusieurs facteurs en jeu à l’origine du nombre élevé d’attaques de requins dans l’État.

Les attaques de requins en chiffres depuis 2010 THE International Shark Attack File publie chaque année en janvier un résumé des attaques de requins non provoquées de l’année précédente 2010 – 82 attaques, 6 mortelles

– 82 attaques, 6 mortelles 2011 – 79 attaques, 13 mortelles

– 79 attaques, 13 mortelles 2012 – 83 attaques, 7 mortelles

– 83 attaques, 7 mortelles 2013 – 77 attaques, 10 mortelles

– 77 attaques, 10 mortelles 2014 – 73 attaques, 3 mortelles

– 73 attaques, 3 mortelles 2015 – 98 attaques, 6 mortelles

– 98 attaques, 6 mortelles 2016 -81 attaques, 4 mortelles

-81 attaques, 4 mortelles 2017 – 89 attaques, 5 mortelles

– 89 attaques, 5 mortelles 2018 – 68 attaques, 4 mortelles

– 68 attaques, 4 mortelles 2019 – 64 attaques, 2 mortelles

– 64 attaques, 2 mortelles 2020 – 60 attaques, 9 mortelles

– 60 attaques, 9 mortelles 2021 – 81 attaques – 9 mortelles

Il a déclaré à The Sun Online : “La Floride a plus de morsures de requins que la plupart des endroits car elle a un long littoral par rapport à sa superficie et une grande partie de ce littoral est une plage.

“Les plages attirent beaucoup de touristes.

“La Floride est également subtropicale et a généralement une population saine de requins carcharhinidés qui ont tendance à mesurer entre 3 et 9 pieds de long.

“Lorsque vous mettez tout cela ensemble avec beaucoup de gens dans l’eau où vivent les requins côtiers, la probabilité que les requins confondent le pied ou le bras d’un nageur avec le poisson-appât dont ils se nourrissent habituellement augmente.

“C’est aussi simple que ça.”

Une baie de l’État a été le théâtre de trois attaques – la plus récente la semaine dernière.

Un surfeur de 28 ans s’est fait mordre le pied gauche alors qu’il surfait sur les vagues de New Smyrna Beach le 3 juillet.

Il a suivi deux incidents similaires sur le même tronçon de côte en mars lorsque deux hommes d’une vingtaine d’années, un pêcheur et un surfeur, ont été mordus aux jambes et aux pieds.

De l’autre côté de la côte, une adolescente a perdu une partie de sa jambe après avoir été attaquée par un requin de neuf pieds.

Addison Bethea, 17 ans, cherchait des coquilles Saint-Jacques dans une eau d’environ cinq pieds de profondeur près de Grassy Island, juste à côté de Keaton Beach, lorsqu’elle a été ravagée par la bête dans le comté de Taylor.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves alors que les médecins tentaient désespérément de sauver son membre gravement déchiré.

De son lit d’hôpital, la courageuse Addison a décrit les efforts héroïques de son demi-frère Rhett Willingham, 22 ans, qui a sauté dans l’eau et a battu l’énorme requin jusqu’à ce que son frère soit libre.

Elizabeth Sauer est décédée après avoir perdu un bras et une jambe lors d’une attaque alors qu’elle nageait en Égypte Crédit : FACEBOOK/Le Kramsach vert