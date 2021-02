La carte de voyage pour vaccins sera prête «  d’ici quelques semaines  »

PLes personnes vaccinées contre Covid pourraient bientôt se voir accorder plus de liberté pour voyager, avec une nouvelle application de «passeport vaccinal» qui devrait être prête «d’ici quelques semaines».

Le pass numérique, développé par l’Association du transport aérien international (IATA), permettra aux agences frontalières de vérifier que les passagers aériens ont bien reçu leurs jabs Covid par des autorités approuvées, et pourrait potentiellement aider à la reprise généralisée des voyages internationaux.

L’IATA a également confirmé plus tôt ce mois-ci qu’elle était en pourparlers avec le gouvernement britannique sur la création d’un prototype d’application pour certifier les voyageurs vaccinés.

Plusieurs compagnies aériennes, dont Etihad, Emirates, Qatar Airways, Air New Zealand, mènent actuellement des essais avec le pass, qui sera disponible sur les plates-formes Android et iOS, et sera « modulaire » afin de pouvoir être adapté pour répondre aux exigences d’entrée de chaque pays. .

« La question clé est celle de la confiance », a déclaré Vinoop Goel, directeur régional des aéroports et des relations extérieures de l’IATA.

«Les passagers doivent être sûrs que les tests qu’ils ont passés sont exacts et leur permettront d’entrer dans le pays. Et puis, les gouvernements doivent avoir l’assurance que les tests que les passagers prétendent avoir sont ceux qui sont exacts et répondent à leurs propres conditions. «

« Nous travaillons actuellement avec un certain nombre de compagnies aériennes dans le monde et apprenons de ces pilotes. Et le plan est de mettre en service en mars », a déclaré M. Goel.

« Donc, fondamentalement, nous nous attendons à avoir un système de travail entièrement fonctionnel au cours des prochaines semaines. »

