La carte de visite d’Elon Musk de 1995 devient virale, le PDG de Tesla l’appelle “Ancient Times”

Le chef de Tesla, Elon Musk, continue d’apparaître aux informations pour une raison ou une autre. Du retrait de l’accord Twitter de plusieurs milliards de dollars aux discussions sur la colonisation sur Mars, Musk a toujours réussi à être sous les projecteurs. Cette fois, il fait le tour d’internet pour sa « vieille » carte de visite. Une poignée Twitter qui passe par la poignée DogeDesigner a récemment ramené Musk dans le passé en partageant une photo de son ancienne carte de visite.

La carte semble avoir été émise au nom de Musk en 1995 lorsqu’il a créé une société appelée Zip2. La société a fourni aux journaux un logiciel de guide de ville en ligne sous licence. Cependant, il a été fermé en 1999. Regardez l’image :

L’image nostalgique a réussi à recueillir plus de 40 000 likes. Il a reçu beaucoup d’attention de la part des internautes car ils ont bombardé la section des commentaires. Une personne a écrit : « Des temps simples, mais anciens. Une autre personne a écrit : « C’est Total Power & Dominion. Vous voyez les titres qu’il s’est donnés ? Elon n’a jamais eu besoin d’apprendre TP&D avec moi. Il le savait instinctivement et l’a pratiqué sans relâche dès le départ. Et regardez où cela l’a mené !!! Voici quelques réactions :

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a récemment donné un aperçu de l’une des premières phases de sa carrière extrêmement réussie. Aujourd’hui une source d’inspiration pour les jeunes entrepreneurs, Gates aussi, comme beaucoup d’entre nous, a commencé petit. Et la preuve de ses humbles débuts est son CV qu’il a partagé sur son profil LinkedIn.

Gates a partagé un curriculum vitae d’entrée de gamme alors qu’il n’avait que 18 ans et étudiait en première année à l’Université de Harvard. Le curriculum vitae daté de 1974 montre l’éducation et l’expérience de Gates lorsqu’il était étudiant. Cependant, à un si jeune âge, Gates gagnait encore 12 000 $. Un humble Gates, partageant le CV, dans la légende, a écrit: “Que vous soyez un diplômé récent ou un décrocheur universitaire, je suis sûr que votre CV est bien meilleur que le mien il y a 48 ans.”

