Bonnes vacances de Le mandalorien et le bébé le plus mignon de la galaxie!

Lucasfilm, l’entreprise derrière Guerres des étoiles et la populaire série dérivée de Disney +, a publié sa carte de vacances annuelle le vendredi 18 décembre, qui représente le héros masqué Din Djarin, joué par Pedro Pascal dans l’émission, chevauchant un podracer aux allures de Noël avec Grogu, anciennement connu sous le nom de The Child, et plus communément surnommé «Baby Yoda», assis sur le siège avant tout en portant un chapeau de Père Noël.

«La carte de vœux de Lucasfilm cette année», tweeté Représentant Lucasfilm Chris Argyropoulos. « Je vous souhaite à tous une bonne et bonne santé 2021. #ThisIsTheWay

L’image, créée par Lucasfilm Concept Design Supervisor Christian Alzmann, a été posté le vendredi 18 décembre, jour de la finale de la saison deux de Le mandalorien est sorti sur Disney +. Alerte spoil: L’épisode comportait une camée surprise du plus populaire Guerres des étoiles personnage, a présenté de nouveaux méchants et a répondu à une question brûlante sur le mystérieux arrière-plan de Grogu. Il comportait également un adieu émotionnel.

« Vous avez vu quelque chose de bon à la télé ces derniers temps? » Mark Hamill tweeté vendredi, avec plus de 427 000 likes.