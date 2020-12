Wayne Gretzky a établi un autre record de hockey cette semaine, sa carte de recrue de 1979 ayant été vendue aux enchères pour 1,3 million de dollars.

L’acheteur n’a pas été identifié publiquement.

C’est la première fois qu’une carte de hockey se vend à sept chiffres. Heritage Auctions a géré la vente de la carte, qui a été imprimée par O-Pee-Chee, la société canadienne de cartes qui a disparu en 1996.

« Ayant récemment passé son quarantième anniversaire, la recrue de Wayne Gretzky se trouve équilibrée entre le vénérable ancien et la fessée nouvelle, bien que nous soyons toujours enclins à tailler sa ressemblance dans le mont Rushmore de l’ère moderne », a lu la description sur le site Web du patrimoine .

«Son statut de carte de hockey la plus reconnaissable dans le hobby est incontesté, même si elle pourrait difficilement être qualifiée d’omniprésente, en particulier dans le format répertorié produit dans le Canada natal de Gretzky.

Wayne Gretzky, le meilleur buteur de tous les temps de la LNH, photographié à l’US Open le 4 septembre 2019

En raison de la rareté, les cartes Gretzky pourraient finalement dépasser celles de son homologue de la NBA, Michael Jordan, alors que le marché des souvenirs sportifs continue de monter en flèche.

«Les recrues jordaniennes sont plus nombreuses que les Gretzky par un facteur de trois pour un dans la population totale, et le fossé explose à des dimensions caverneuses en haut du spectre de classement», lit-on dans la description de Heritage Auctions.

« Au moment de la rédaction de ce texte, le site Web PSA indique une population de 316 Gem Mint 10 exemples de recrue de Fleer Jordan, tandis que la carte Gretzky offerte est l’une des deux seules à atteindre cette évaluation de haut niveau. »

Gretzky n’était pas le vendeur, qui n’a pas été identifié, mais il connaît les cartes à collectionner.

Pendant un certain temps dans les années 1990, il a possédé la célèbre carte de baseball Honus Wagner de 1910, qui a ensuite été vendue aux enchères en 2007 pour un montant record de 2,8 millions de dollars. La carte appartient désormais au propriétaire des Arizona Diamondbacks, Ken Kendrick.

Une autre version de la carte vendue aux enchères en 2016 pour 3,1 millions de dollars, ce qui aurait été un record, sans le marché des cartes à collectionner en plein essor en 2020.

Depuis mai, le record des ventes de cartes modernes a été battu par une recrue de Mike Trout (900 000 $) et une recrue de LeBron James (1,8 million de dollars). Puis en août, une autre recrue autographiée de Trout s’est vendue pour 3,9 millions de dollars, éclipsant le record pour toutes les cartes.

«Le marché est juste en feu», a déclaré Jesse Craig, directeur du développement commercial du site Web de cartes à collectionner et de la maison de vente aux enchères PWCC, à DailyMail.com en octobre. «Nous sommes très chanceux de faire partie de l’entreprise dans laquelle nous nous trouvons actuellement pendant une pandémie et de continuer à prospérer.

Gretzky a marqué 43 buts et ajouté 61 passes à 18 ans pour les Oilers d’Edmonton en 1978-79. Il a terminé sa carrière avec les Rangers de New York en 1999, après avoir enregistré un record de 894 buts et 1 963 passes.