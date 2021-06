La carte de recrue Tom Brady se vend pour un montant record de 3,1 millions de dollars

Si vous avez des cartes de recrue Tom Brady qui traînent, il est peut-être temps de les dénicher.

Pour la deuxième fois en deux mois, une carte de recrue Brady s’est vendue aux enchères tôt samedi matin et a établi un record pour le prix le plus élevé jamais enregistré pour une carte de football lors d’une vente aux enchères publique. Cette fois, la carte s’est vendue pour 3 107 372 millions de dollars lors de la vente aux enchères classique de Lelands Mid-Spring.

Cela a dépassé le record précédent de 2,25 millions de dollars établi en avril lorsque la même version de la carte de recrue Brady a été vendue à un acheteur non divulgué.

La carte est une carte de billet de recrue pour le championnat des prétendants aux éliminatoires 2000 qui a été classée plus haut que celle qui a été vendue en avril. La carte record vendue vendredi a été classée « Mint 9 » par Beckett Grading Services et il n’existe que sept versions de ce type de la recrue Brady classée à ce niveau. Il n’y a pas de cartes de cette recrue Brady qui soient mieux classées.

Il y a eu 32 offres après l’ouverture de l’enchère à 750 000 $.

La carte comporte un autographe et montre Brady revenant pour passer dans son uniforme des New England Patriots. Brady a joué pour l’équipe de 2000 à 19 et a signé avec Tampa Bay lors de la dernière intersaison, où il a mené les Bucs à une victoire au Super Bowl 55.

Une autre pièce de Brady s’est vendue pour un chiffre accrocheur dans la même vente aux enchères, le ballon de football lancé lors de la toute première passe de touché de Brady coûtant 428 841,60 $. Il y a eu 33 offres et l’enchère s’est ouverte à 75 000 $.

La passe est survenue le 14 octobre 2001, lorsque Brady a frappé Terry Glenn avec une frappe de 21 verges lors d’une éventuelle victoire des Patriots 29-26 contre les Chargers de San Diego au stade Foxboro.