La carte de recrue de Mickey Mantle vendue pour 50 000 $ US en 1991 atteint un record de 12,6 millions de dollars

Une carte de baseball Mickey Mantle en parfait état s’est vendue 12,6 millions de dollars américains dimanche, faisant exploser le livre des records en tant que souvenir sportif le plus payé sur un marché qui a connu une croissance exponentielle plus lucrative ces dernières années.

La rare carte Mantle a éclipsé le record publié il y a quelques mois – 9,3 millions de dollars pour le maillot porté par Diego Maradona lorsqu’il a marqué le but controversé de la “Main de Dieu” lors de la Coupe du monde de football de 1986.

Il a facilement dépassé les 7,25 millions de dollars pour une carte de baseball centenaire Honus Wagner récemment vendue lors d’une vente privée.

Et le mois dernier, la ceinture de boxe poids lourd récupérée par Muhammad Ali lors de “Rumble in the Jungle” de 1974 s’est vendue pour près de 6,2 millions de dollars.

Tous font partie d’un marché en plein essor pour les objets de collection sportifs.

Les prix ont augmenté non seulement pour les objets les plus rares, mais aussi pour les pièces qui auraient pu prendre la poussière dans les garages et les greniers. Beaucoup de ces articles arrivent sur des sites d’enchères grand public comme eBay, tandis que d’autres sont mis aux enchères par des maisons d’enchères.

En raison de son état presque parfait et de son sujet légendaire, la carte Mantle était destinée à être l’un des meilleurs vendeurs, a déclaré Chris Ivy, directeur des ventes aux enchères sportives chez Heritage Auctions, qui a dirigé les enchères.

Avant la pandémie de COVID-19, le marché des souvenirs sportifs était estimé à plus de 5,4 milliards de dollars, selon une interview Forbes de 2018 avec David Yoken, le fondateur de Collectable.com.

En 2021, ce marché était passé à 26 milliards de dollars, selon la société de recherche Market Decipher, qui prédit que le marché augmentera de manière astronomique pour atteindre 227 milliards de dollars d’ici une décennie – en partie alimenté par la montée en puissance des soi-disant NFT, ou jetons non fongibles. , qui sont des objets de collection numériques avec des empreintes digitales uniques chiffrées.

Etat quasi parfait

Les cartes de sport ont été particulièrement demandées, car les gens passaient plus de temps à la maison et l’occasion s’est présentée de fouiller dans des trésors potentiels de souvenirs d’enfance, y compris de vieilles bandes dessinées et de petites piles de cartes de chewing-gum mettant en vedette des stars du sport.

La carte de baseball Mantle date de 1952 et est largement considérée comme l’une des rares légendes du baseball en parfait état.

En 1956, Mantle a remporté la triple couronne, menant la Ligue américaine avec une moyenne au bâton de 0,353, 52 circuits et 130 points produits. (Presse/fichier associés)

La vente aux enchères a rapporté un beau profit à Anthony Giordano, un entrepreneur de gestion des déchets du New Jersey qui l’a acheté pour 50 000 $ lors d’un salon à New York en 1991.

“Dès qu’il a atteint 10 millions, je me suis rendu. Je ne pouvais plus garder les yeux ouverts”, a déclaré Giordano, 75 ans, dimanche matin. Ses fils ont surveillé la vente aux enchères pour lui. “Ils sont restés éveillés et m’ont appelé ce matin de bonne heure pour me dire qu’il était arrivé là où il était arrivé.”

La carte était l’une des dizaines d’objets de collection sportifs mis aux enchères. Au total, les articles ont rapporté quelque 28 millions de dollars, selon Derek Grady, vice-président exécutif des ventes aux enchères sportives pour Heritage Auctions.

“Les objets de collection sportifs obtiennent enfin leur dû en tant qu’investissement”, a déclaré Grady. “Les meilleurs articles de sport commencent maintenant à rivaliser avec les œuvres d’art, les pièces rares et les artefacts rares en tant qu’excellent véhicule d’investissement.”

Mantle, qui a frappé à l’interrupteur, a remporté la triple couronne en 1956, a été trois fois MVP de la Ligue américaine et sept fois champion de la Série mondiale. Le Temple de la renommée est décédé en 1995.

“Certaines personnes pourraient dire que ce n’est qu’une carte de baseball. Qui s’en soucie ? C’est juste un Picasso. C’est juste un Rembrandt pour les autres. C’est une chose de l’art pour certaines personnes”, a déclaré John Holden, professeur de droit de la gestion du sport à l’Oklahoma State. et collectionneur de cartes de sport amateur.

Comme des œuvres d’art qui n’ont aucune valeur intrinsèque, a-t-il dit, lorsqu’il s’agit de cartes de sport, la valeur est dans l’œil du spectateur ou dans le portefeuille de l’enchérisseur potentiel.

“La valeur”, a déclaré Holden, “est ce que le marché est prêt à soutenir.”