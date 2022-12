La carte de mariage sur le thème du marché boursier d’un couple du Maharashtra invite les «investisseurs» à la «fusion»

La saison des mariages est là. Il existe toutes sortes de robes de mariée, de décorations et de cartes fantaisistes et créatives parmi lesquelles choisir. Cependant, l’ingéniosité exprimée dans une carte de mariage sur le thème de la bourse a attiré l’attention d’Internet. Un couple de la région de Nanded, dans le Maharashtra, a imprimé une invitation de mariage remplie de jargon lié au marché des actions. Tout s’intègre parfaitement dans le thème, des noms des cérémonies aux titres des mariés.

Les internautes ont trouvé l’invitation plutôt amusante. En haut de la carte, les noms d’investisseurs et de commerçants de premier plan tels que Rakesh Jhunjhunwala, Warren Buffett et Harshad Lal Mehta sont présentés. L’invitation est intitulée Invitation of Precious Occasion (IPO), une pièce de théâtre sur l’offre publique initiale. Il fait également référence aux invités en tant qu ‘«investisseurs». Les noms des mariés sont répertoriés comme Dr Sandesh Medicine Ltd et Dr Divya Anesthesia Ltd. Le mariage lui-même est appelé une «fusion».

“Carte d’invitation au mariage d’un médecin qui semble être un fan inconditionnel de la bourse… lire à partir de la 1ère ligne qui est en hindi”, indique la légende du message.

“Compte tenu des synergies de la fusion, les entités fusionnées doivent être répertoriées conformément aux normes réglementaires (tradition hindoue)”, indique la carte. Les amis et la famille ont été appelés “investisseurs de détail” tandis que diverses cérémonies ont été notées comme “sonnant la cloche”. , “paiement de dividende intérimaire” et “cérémonie d’inscription”. Les non-locaux ont été appelés “FII” (investisseurs institutionnels étrangers) et leur logement est appelé “Bonus”.

Les membres de la famille des mariés sont appelés au bas de l’invitation en tant que “promoteurs”.

Les internautes sont ravis de l’invitation et ne peuvent s’empêcher d’en rire. Ils ont laissé tomber plusieurs emojis rieurs dans les commentaires. Alors que certains apprécient la créativité, d’autres se sont moqués du niveau auquel le thème a été porté. “Niveau de compréhension suivant”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a commenté : “Autorisé uniquement pour le titulaire d’un compte demat !”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici