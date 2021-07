La carte de mariage interreligieux de la mariée Nashik diffusée sur Whatsapp, les rituels annulés

Une famille Nashik a été forcée d’annuler les rituels pour célébrer le mariage de leur fille hindoue de 28 ans avec un homme musulman, qui devait avoir lieu le 18 juillet. Les rituels devaient se dérouler selon les coutumes hindoues, mais avant les cérémonies, la carte d’invitation au mariage du couple interreligieux a été divulguée aux groupes WhatsApp et a circulé, ce qui a permis au père de la mariée de recevoir des appels et des messages, même d’étrangers exigeant que le mariage soit annulé. Les manifestants ont qualifié le mariage de « djihad d’amour ».

Le mariage avait déjà été légalement enregistré devant un tribunal de Nashik en présence des deux familles en mai, a rapporté The Indian Express. Les rituels devaient avoir lieu en juin avant que la mariée ne parte pour la maison de sa belle-famille. La famille reste déterminée à soutenir le choix de leur fille et a déclaré que le couple ne serait pas contraint de se séparer, quelles que soient les circonstances. Ils ont en outre déclaré qu’il n’y avait eu aucune tentative de conversion forcée impliquée dans le mariage. En fait, les deux familles se connaissaient depuis quelques années et ont donc accepté l’union.

Prasad Adgaonkar, le père de la mariée, qui est un éminent bijoutier local à Nashik, a affirmé que sa fille souffrait de handicaps physiques et que la famille avait eu du mal à lui trouver un partenaire approprié. Le marié, Asif Khan, était un ancien camarade de classe pour elle et les deux avaient annoncé leur désir de se marier. Les rituels du 18 juillet devaient avoir lieu dans un hôtel de Nashik en présence de parents proches. Cependant, après qu’une copie de la carte d’invitation a été divulguée sur des groupes publics WhatsApp et a commencé à susciter l’indignation, Adgaonkar a été invité à rencontrer des membres de la communauté, qui lui ont ensuite conseillé d’annuler la fonction.

« Beaucoup de pression a commencé à venir des membres de la communauté et d’autres, et il a donc été décidé d’annuler la fonction de mariage », a déclaré un autre membre de la famille à The Indian Express. La famille a soumis par écrit à une organisation communautaire locale que la fonction était annulée. Sunil Mahalkar, président de Lad Suvarnakar Sanstha, Nashik, à qui la lettre était adressée, a corroboré cela et a affirmé qu’il avait été informé que le « mariage a été annulé ».

La famille de la femme, cependant, a choisi de ne pas escalader l’affaire à la police. L’incident rappelle ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux l’année dernière, lorsqu’une publicité de Tanishq mettant en vedette un couple interreligieux a suscité une indignation brutale. Le chef de marque de Tanishq a été traqué sur Linkedin, traîné sur Twitter et bombardé de menaces de mort.

