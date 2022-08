La carte de mariage inspirée de la tablette d’un couple tamoul laisse Twitter impressionné

Les gens rêvent souvent d’avoir un mariage mémorable et, pour que tout reste au point, certains organisent des fêtes somptueuses, tandis que d’autres forment des codes vestimentaires. Mais dans le but de sortir des sentiers battus, un couple du Tamil Nadu a décidé de créer une carte d’invitation de mariage unique et nous parions que vous en serez surpris.

Poussant leur pensée créative un cran plus haut, le couple de Tiruvannamalai a conçu son invitation pour qu’elle ressemble au dos d’une bande de tablette. Partagée par un utilisateur de Twitter, Harsh Goenka, l’invitation montre des lettres en gras indiquant “Ezhilarasan et Vasanthakumari Wedding”. Non seulement cela, mais les autres détails ont également été soigneusement ajoutés pour correspondre au thème. Le panneau d’avertissement mentionnait: «Tous les amis et les parents. Ne manquez pas ma cérémonie de mariage. Ils ont même écrit les noms de leurs parents sous l’étiquette “Fabriqué par”. Une colonne comprenait également des informations sur le lieu du mariage. Suivant le thème, le couple a ajouté la date et l’heure verticalement sur l’invitation.

L’invitation originale a suscité une attention massive sur les réseaux sociaux. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Celui-ci s’appelle l’amour éternel », tandis qu’un autre a dit : « Je me demande qui a prescrit cela ? #saisondesmariages”

Un troisième est intervenu et a félicité le couple pour sa pensée créative. “Lorsque des esprits créatifs se rencontrent, les choses deviennent ahurissantes”, a-t-il écrit. “Ouah ! Une grande idée », un autre a loué le design.

“Un pharmacien chevronné aurait également ajouté une date de péremption”, un utilisateur de Twitter a mentionné de manière hilarante la partie manquante de l’invitation au mariage.

Un utilisateur passionné des médias sociaux a écrit: “Super one, l’une des cartes de mariage les plus uniques.”

La publication désormais virale a recueilli plus de 4 000 likes sur Twitter et a été largement partagée. Que pensez-vous de cette invitation de mariage innovante ?

