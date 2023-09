La carte de l’Ukraine montre des « gains limités » près de Bakhmut

Les troupes ukrainiennes ont progressé mardi dans la région de Donetsk alors que la contre-offensive de Kiev se poursuit, selon une évaluation de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW).

Kiev a lancé le 4 juin son offensive visant à récupérer les terres occupées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine et a depuis libéré avec succès plus d’une douzaine de villages dans la région.

Un membre de l’équipage ukrainien du canon sans recul antichar SPG-9 se prépare à tirer sur des positions russes près de la ville ukrainienne occupée de Bakhmut le 14 août 2023, dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine. Les cartes compilées par l’Institut pour l’étude de la guerre montrent que l’Ukraine a réalisé de légers progrès vers Bakhmut ces derniers jours.

Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty



Des images géolocalisées examinées par ISW, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, ont révélé que l’Ukraine avait réalisé des « gains limités » entre lundi et mardi près de Kurdyumivka, une colonie située à environ huit milles au sud-ouest de Bakhmut. Les troupes de Kiev ont également avancé juste au sud de la colonie de Mayorsk, à environ 21 kilomètres au sud-ouest de Bakhmut.

L’offensive russe près de Bakhmut n’a abouti à « aucun gain confirmé » au cours des dernières 24 heures, a rapporté l’ISW. L’état-major général des forces armées ukrainiennes a rapporté que Moscou avait mené plusieurs attaques infructueuses au nord et au nord-ouest de la ville.

Cette carte publiée jeudi par l’Institut pour l’étude de la guerre montre les avancées ukrainiennes près de Bakhmut, dans la région de Donetsk.

INSTITUT POUR L’ÉTUDE DE LA GUERRE



L’Ukraine aurait également avancé près de la ville de Donetsk lundi et contrôlerait le village d’Opytne, bien que la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, ait déclaré que les combats dans la région restaient fluides. ISW a toutefois noté que plusieurs sources russes affirmaient que Moscou avait réussi à repousser les attaques ukrainiennes dans la région d’Opytne et qu’il conservait le contrôle du village.

La Russie n’a pas non plus réalisé de gains confirmés dans la banlieue d’Avdiivka ces derniers jours, malgré plusieurs attaques signalées, a indiqué l’ISW.

Une carte publiée jeudi par l’Institut pour l’étude de la guerre montre les avancées de la contre-offensive ukrainienne autour de la région de Donetsk.

INSTITUT POUR L’ÉTUDE DE LA GUERRE



Semaine d’actualités n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports d’ISW et a contacté le ministère russe de la Défense par courrier électronique pour obtenir ses commentaires.

L’état-major général de l’Ukraine a rapporté sur son Facebook page qu’il y a eu plus de 30 affrontements avec Moscou au cours de la journée écoulée. Kiev a également rapporté que la Russie avait lancé 10 missiles et 53 frappes aériennes au cours de cette période.

« Malheureusement, à la suite de ces actions terroristes des troupes d’occupation russes, il y a eu des morts et des blessés parmi les civils, des bâtiments résidentiels détruits et des infrastructures civiles endommagées », peut-on lire dans le message.

Le général américain Mark Milley, président de l’état-major interarmées, a estimé qu’il ne restait aux forces ukrainiennes qu’un mois environ pour tenter de chasser les troupes russes avant que l’hiver n’affecte la progression de la contre-offensive de Kiev. S’adressant à la BBC ce week-end, Milley a déclaré que l’Ukraine « progressait régulièrement » contre la ligne de front fortifiée de la Russie.

« Il reste encore un temps raisonnable, probablement environ 30 à 45 jours de combats, donc les Ukrainiens n’ont pas fini », a déclaré Milley. « Ils n’ont pas terminé la partie combat de ce qu’ils tentent d’accomplir. »