La carte de l’état montre ce que les locataires doivent gagner pour s’offrir 2 chambres

Les prix des loyers aux États-Unis sont désormais hors de portée pour de nombreux bas salaires.

Un travailleur à temps plein aux États-Unis doit gagner en moyenne 28,58 dollars de l’heure pour payer le loyer d’un modeste appartement de deux chambres dans sa région. En Californie, à Hawaï, au Massachusetts et à New York, les travailleurs à temps plein doivent gagner plus de 40 $ de l’heure pour le faire.

Ils devraient être payés 61,31 $ de l’heure à San Francisco pour s’offrir une location d’appartement de deux chambres, et 50,67 $ de l’heure à Boston, selon un nouveau rapport par la National Low Income Housing Coalition.

Dans aucun État, comté ou ville des États-Unis, un travailleur à temps plein gagnant le salaire minimum local ne peut assumer les coûts d’un appartement de deux chambres, écrit le NLIHC.

Plus d’un tiers des ménages américains sont locataires.

« C’est un problème », a déclaré André Aurand, vice-président principal de la recherche au NLIHC. « La recherche montre que les familles qui luttent pour payer leurs frais de logement sacrifient d’autres nécessités comme la nourriture, les soins de santé et les besoins éducatifs. »