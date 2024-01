La carte de la guerre en Ukraine montre que la Russie change d’orientation alors que les offensives stagnent

Les forces russes vont bientôt modifier leur stratégie offensive après avoir diminué les attaques le long de certaines parties de la ligne de front au cours des dernières semaines, a déclaré l’Ukraine, alors qu’une carte de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) montre le dernier état des lieux du conflit.

Le chef de l’administration militaire de l’oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que les attaques russes vers Koupyansk, dans l’oblast de Kharkiv, avaient diminué au cours des trois dernières semaines pour atteindre entre deux et cinq attaques par jour, bien qu’il s’attend à de nouvelles attaques russes là-bas lorsque les températures inférieures à zéro gèleront le sol.

Par ailleurs, le porte-parole du commandement des forces terrestres ukrainiennes, Volodymyr Fityo, a déclaré mercredi que Moscou déplacerait l’offensive de Koupyansk vers Lyman, plus au sud.

Cela survient alors que les responsables ukrainiens suggèrent que les forces russes reprendront leurs offensives vers Kupyansk et Lyman fin janvier ou début février, ce qui pourrait être entravé en raison du manque de réserves pour des opérations à grande échelle.

Cette carte de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) du 17 janvier 2024 montre l’état des lieux autour de l’oblast de Luhansk en Ukraine.

Institut pour l’étude de la guerre



Le chef adjoint de la Direction du renseignement militaire (GUR), le général de division Vadym Skibitskyi, a déclaré mercredi que les composantes terrestres et aéroportées de l’armée russe “sont incapables de mener des opérations offensives stratégiques”.

“Il leur est impossible de mener des opérations offensives stratégiques sans de puissantes réserves”, a-t-il ajouté, selon une traduction rapportée par Suspilne, un média ukrainien.

Deux jours plus tôt, Skibitskyi avait déclaré que Moscou recrutait environ 30 000 personnes par mois pour reconstituer les pertes et former des régiments de réserve, mais qu’elle aurait encore besoin d’un recrutement plus important, semblable à la mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine en septembre 2022, pour établir une « réserve stratégique puissante ».

L’ISW a déclaré que les commentaires de Skibitskyi indiquent que même si la Russie parvient à générer suffisamment de main-d’œuvre pour les rotations opérationnelles de routine en Ukraine, elle pourrait avoir du mal à rétablir rapidement les réserves opérationnelles nécessaires aux efforts offensifs simultanés dans plusieurs directions. La carte du groupe de réflexion de Washington montre l’avancée russe près de Dibrova, au sud de Koupyansk, le 15 janvier, alors que les troupes moscovites se sont retirées aux abords de la ville de Spirne, plus à l’est.

Skibitskyi a également averti jeudi que l’armée russe avait modernisé ses missiles de croisière Kh-101, qu’il a qualifiés de “complètement différents de ceux utilisés en 2022”.

Il a déclaré lors du forum de Davos, en Suisse, que le missile d’une portée de plus de 3 000 milles “dispose déjà d’un système de guerre électronique, d’une protection, de pièges thermiques, entre autres choses”. La Russie a intensifié ses frappes de missiles et de drones contre l’Ukraine au cours du Nouvel An, et nombre d’entre elles ont ciblé des infrastructures civiles.

Toutefois, l’Ukraine aurait mené ces dernières semaines plusieurs frappes sur le territoire russe, dont elle n’a pas directement revendiqué la responsabilité.

La dernière en date est une attaque de drone qui a frappé un dépôt pétrolier près de Saint-Pétersbourg dans la nuit de mercredi. Selon le média Ukrainska Pravda, elle a été menée par l’agence de renseignement militaire ukrainienne (GUR), citant une source de renseignement.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté un drone au-dessus de l’oblast de Léningrad, qui entoure Saint-Pétersbourg.

L’équipage ukrainien se repose le 26 décembre 2023 dans la région de Lyman en Ukraine. Kiev a prédit que la Russie lancerait une autre offensive vers Lyman d’ici fin janvier ou début février.

Getty Images