La carte de la guerre en Ukraine montre les « gains confirmés » de la Russie sur trois fronts

Les forces russes progressent sur trois points clés le long de la ligne de front gelée de l’Ukraine, selon la dernière analyse de l’Institut pour l’étude de la guerre, alors que Kiev prévient que des pertes stupéfiantes ne suffiront pas à arrêter la machine de guerre de Moscou.

La mise à jour de jeudi d’ISW a noté des avancées russes confirmées dans les points chauds de la ligne de front près de la ville dévastée de Bakhmut dans la région de Donetsk, dans la ville forteresse ukrainienne assiégée d’Avdiivka, également à Donetsk, et dans la zone frontalière de l’oblast de Donetsk-Zaporizhzhia, qui se trouvait cet été au au cœur des efforts offensifs de Kiev.

Les « engagements de position » se poursuivent le long du front de 600 milles, a écrit l’ISW, les forces russes et ukrainiennes sondant mutuellement leurs positions à la recherche d’un avantage local.

Semaine d’actualités n’est pas en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante et a contacté le ministère russe de la Défense par courrier électronique pour demander des commentaires.

L’Ukraine est passée d’opérations de contre-offensive à une posture plus défensive avec le début de l’hiver. Les forces russes, quant à elles, ont lancé de nouveaux efforts pour conquérir du terrain et annuler les maigres gains remportés par les troupes de Kiev au cours d’un été et d’un automne coûteux de combats.

Les troupes de Moscou ont avancé au nord-ouest de Bakhmut, l’ISW citant des images géolocalisées publiées le 17 janvier suggérant « un gain marginal dans la zone résidentielle du nord de Bohdanivka », juste à l’extérieur de la ville détruite qui a été capturée par les unités russes en mai 2023 après des mois de combats dévastateurs. combat.

Le porte-parole des forces terrestres ukrainiennes, le lieutenant-colonel Volodymyr Fityo, a rapporté cette semaine que les forces russes intensifiaient leurs efforts autour de Bakhmut, ainsi qu’en direction de Kupyiansk, dans l’oblast de Kharkiv.

Ailleurs, les forces russes ont avancé au sud-ouest d’Avdiivka, la ville fortifiée qui a longtemps été un point d’appui pour l’armée ukrainienne sur le front de Donetsk.

La colonie se trouve juste à l’extérieur de Donetsk, occupée depuis 2014 par les séparatistes locaux et leurs partisans russes. La ville est considérée comme la capitale officieuse de la région du Donbass, ce qui en fait un objectif politique et logistique clé.

Une carte publiée par l’Institut pour l’étude de la guerre montre les zones d’attaques russes dans les oblasts de Donetsk et de Zaporizhzhia au 18 janvier 2024.

Institut pour l’étude de la guerre et projet sur les menaces critiques de l’AEI



“Des images géolocalisées publiées le 17 janvier montrent les forces russes attaquant et capturant une position à l’est de Nevelske”, a écrit l’ISW, faisant référence à une petite colonie au sud-ouest d’Avdiivka. Les forces russes tentent depuis des mois d’encercler la ville.

Les combats se poursuivent tout autour d’Avdiivka, a déclaré l’ISW, y compris à la cokerie au nord-ouest, dans la zone industrielle au sud-est, près de Sieverne à l’ouest et près de Pervomaiske et Nevelske au sud-ouest.

Au sud, des unités russes avancent sur le territoire brièvement libéré par les troupes ukrainiennes au cours de l’été, le long de la frontière administrative entre les régions de Donetsk et de Zaporizhzhia.

“Des images géolocalisées publiées le 18 janvier montrent que les forces russes avançaient auparavant de manière marginale au sud-est de Rivnopil”, a écrit l’ISW.

Ukraine ramena le village détruit en juin alors que ses forces se dirigeaient vers le sud depuis la région de Velyka Novosilka, dans l’espoir de pénétrer dans le « pont terrestre » occupé par les Russes reliant la Crimée à la Russie occidentale. On pensait que la cible ultime de l’offensive depuis Velyka Novosilka était la ville portuaire de Berdiansk.

Les forces ukrainiennes sont photographiées sur un terrain d’entraînement dans l’est de l’Ukraine le 12 janvier 2024. Les forces russes avancent en différents points le long du front de 600 milles malgré le début de l’hiver.

Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images