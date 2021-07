La carte de la fumée des feux de forêt montre un temps brumeux recouvrant les États-Unis alors que près de 20 000 pompiers combattent 83 incendies dans l’Ouest

Une carte REFROIDISSANT montre que de vastes régions des États-Unis sont sous une couverture de brume causée par plus de 80 incendies de forêt qui brûlent sur la côte ouest – alors qu’une armée de près de 20 000 pompiers tente d’arrêter la propagation.

Au total, 83 incendies font rage sur la côte ouest – aggravés par une sécheresse sans précédent et des vagues de chaleur brutales qui ont déclenché des conditions de poudrière.

Une énorme couverture de smog étouffe le pays à cause des incendies de forêt Crédit : AirNow

La brume a atteint jusqu’à New York Crédit : Reuters

Plus de 19 300 pompiers luttent contre les incendies qui brûlent dans 13 États, le Montana et l’Idaho subissant le plus gros de la chaleur, avec 20 incendies actifs dans le premier et 18 dans le second.

Cela a provoqué une brume de masse à travers les États-Unis, avec une nouvelle carte de fumée et d’incendie d’AirNow montrant que la majorité du pays est recouverte d’un épais smog en raison des incendies.

« Vous avez probablement remarqué le ciel brumeux persistant ces derniers temps. Il s’avère que nous ne sommes pas les seuls à voir cela – la fumée des incendies de forêt couvre une grande partie des 48 inférieurs », a écrit le National Weather Service dans un tweeter.

L’indice de qualité de l’air a atteint un niveau record pour le pays, avec des villes à travers les États-Unis atteignant des records alors que la qualité de l’air atteint certaines des plus pauvres au monde.

Winthrop, Washington a reçu un score d’indice de 469, avec Markleeville, Californie atteignant un sommet de 270.

D’autres régions de la Californie ont connu des sommets jusque dans les années 200 alors que l’État se bat contre ses incendies actifs. Certaines parties du Nevada sont également bien dans les années 200.

L’indice de qualité de l’air classe un score de 151 à 200 comme « malsain », 201 à 300 comme « très malsain » et tout ce qui dépasse 300 comme « dangereux ».

Rien qu’en Californie, plus de 176 892 acres de terres ont été brûlées, derrière l’Oregon en tant que deuxième État le plus touché.

L’incendie de Bootleg, un incendie qui fait rage dans l’Oregon depuis le 6 juillet, s’est brûlé sur plus de 388 360 acres de terre et n’est toujours contenu qu’à 32 %.

Jesse Berman, professeur adjoint à l’École de santé publique de l’Université du Minnesota et expert en qualité de l’air, a déclaré que les incendies record de cette année sont sans précédent dans la mesure où ils ont atteint le reste du pays.

« L’une des choses à propos de cet événement qui le rend si remarquable, c’est que la fumée affecte une si grande partie des États-Unis », a déclaré Berman.

« Vous ne voyez pas seulement des effets localisés et peut-être dans le nord de l’État de New York, mais vous voyez plutôt de nombreux États tout au long de la côte est qui sont touchés. »

Les experts ont déclaré que la fumée s’estompait généralement au fur et à mesure qu’elle se dirigeait vers l’est, mais les conditions de cet été ont fait que la brume stagne encore plus longtemps dans l’air.

Plus de 19 000 pompiers luttent contre les incendies sur la côte ouest Crédit : AP

Le Bootleg Fire dans l’Oregon n’est contenu qu’à 32% Crédit : AP