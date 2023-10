La carte d’Avdiivka montre la progression de l’offensive de l’armée russe

Une nouvelle carte de l’Institut pour l’étude de la guerre montrant les positions russes et ukrainiennes le long des lignes de front à Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Les forces russes ont avancé vendredi au nord et au sud-ouest de la ville d’Adviika à Donetsk, revendiquant également quelques avancées au nord et au sud de la colonie samedi.

Institut pour l’étude de la guerre