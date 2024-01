La carte crypto de KuCoin intègre Apple Pay

L’échange de crypto-monnaie KuCoin a annoncé mardi que sa carte de débit crypto intégrera désormais également Apple Pay pour ses utilisateurs. Cette inclusion intervient à un moment où les acteurs institutionnels s’associent de plus en plus à des sociétés de cryptographie.

KuCard va proposer Apple Pay aux utilisateurs

KuCard, une carte de débit de crypto-monnaie lancée par KuCoin, proposera désormais Apple Pay à ses utilisateurs. Le partenariat visera à créer un mode de paiement plus privé, plus sûr et plus sécurisé, a indiqué la bourse dans un communiqué. déclaration.

L’intégration aidera probablement les utilisateurs à éviter de partager les informations de leur carte de crédit avec des tiers, de toucher des boutons physiques ou d’échanger de l’argent en cryptant chaque transaction utilisant des produits Apple.

Le nouveau partenariat de KuCoin pour aider les clients à se protéger des escroqueries

Les escroqueries cryptographiques sont en augmentation depuis 2022. L’un des moyens courants par lesquels un escroc peut voler les avoirs cryptographiques d’une personne est de la facturer faussement sur sa carte de débit. Cependant, la nouvelle fonctionnalité de KuCoin, qui permet à ses clients d’utiliser Apple Pay via leur carte de débit, contribuera à préserver la sécurité et la confidentialité des informations. Ainsi, cela pourrait potentiellement amener les clients de l’échange cryptographique à être confrontés à moins d’escroqueries à l’avenir.

Selon le communiqué publié par KuCoin, pour effectuer un paiement sans contact, les clients devront tenir leur iPhone ou leur Apple Watch devant un terminal de paiement. Étant donné que chaque transaction Apple Pay est vérifiée à la fois par un code de sécurité dynamique unique et par Face ID, Touch ID ou le code d’accès de l’appareil, elle sera plus sûre pour les utilisateurs.

De plus, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac peuvent effectuer des achats plus rapidement et plus facilement via des applications ou sur le Web dans Safari en utilisant Apple Pay, ce qui élimine le besoin de créer des comptes ou de saisir continuellement les informations d’expédition et de paiement.

Les principes fondamentaux d’Apple Pay sont la sécurité et la confidentialité. Les véritables numéros de carte de crédit ou de débit ne sont jamais conservés sur les serveurs Apple ou sur l’appareil lorsque les utilisateurs utilisent Apple Pay. Cela protégera toutes les informations privées et confidentielles liées à la carte de débit.

Pour utiliser les services, les clients de la carte de débit devront ouvrir l’application Wallet, sélectionner Plus et suivre les instructions pour ajouter KuCard à leur iPhone. Après avoir attaché une carte à leur iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch, les utilisateurs peuvent immédiatement commencer à utiliser Apple Pay.

Les partenariats B2B se développent sur les marchés de la cryptographie

La décision de KuCoin de permettre à ses utilisateurs d’intégrer les services Apple Pay intervient à un moment où les partenariats interentreprises sur les marchés de la cryptographie sont en constante augmentation. Selon un rapport Selon Forbes, de grands acteurs institutionnels collaborent sur de nouveaux réseaux blockchain. Ces grands noms incluent Deloitte, Microsoft et Goldman Sachs.

Un nombre croissant d’entreprises à travers le monde utilisent Bitcoin et d’autres actifs numériques pour diverses raisons opérationnelles, transactionnelles et financières.

L’établissement d’alliances cryptographiques est une décision judicieuse sur le marché extrêmement compétitif et dynamique d’aujourd’hui. Les entreprises peuvent coopérer avec des partenaires dans des pays ayant un accès restreint aux services bancaires traditionnels et pénétrer de nouveaux marchés en mettant en œuvre des paiements transfrontaliers en crypto-monnaie B2B.