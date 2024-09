La carte COVID montre une activité virale « très élevée » dans les eaux usées

La détection du coronavirus dans les eaux usées américaines continue d’augmenter, avec des niveaux « très élevés » signalés dans la majorité des États, révèlent de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention.

Au 29 août, des niveaux d’activité « très élevés » ont été détectés dans 31 États, contre 27 États le 8 août et seulement sept États à la mi-juillet.

Certaines zones ont été plus touchées que d’autres, les niveaux les plus élevés ayant été observés dans les États du Sud. Ces chiffres contrastent avec les données recueillies plus tôt en août, lorsque les États de l’Ouest avaient enregistré une augmentation significative des détections d’eaux usées.

La carte ci-dessous montre comment les détections d’eaux usées varient à travers les États-Unis

Une augmentation des niveaux viraux dans les eaux usées est souvent un indicateur d’une augmentation du nombre de personnes infectées. Une vague d’infections au COVID-19 a été observée aux États-Unis cet été, principalement due à un nouveau groupe de sous-variants surnommés FLiRT.

Le nom dérive de la position des mutations dans leurs protéines de pointe – des projections sur la surface du virus qui leur permettent de pénétrer dans nos cellules.

Ces protéines sont également utilisées comme cibles par le système immunitaire et les vaccins, de sorte que des changements dans leur structure peuvent permettre au virus de contourner plus facilement les défenses de l’organisme.

Au 31 août, la sous-variante désormais dominante, KP.3.1.1, représentait plus de 40 % de tous les cas de COVID-19 aux États-Unis au cours des deux semaines précédentes, selon le CDC, les variantes FLiRT représentant plus de 80 % des cas au total.

Dans le même temps, un total de 17 % de tous les tests COVID effectués aux États-Unis au cours de la semaine précédant le 30 août (à l’exclusion des tests à domicile) ont également donné des résultats positifs.

Toutefois, les chiffres sont légèrement inférieurs aux données de tests positifs de la semaine précédente, ce qui suggère que la vague d’infection de cet été pourrait enfin ralentir.

Bien que les États-Unis aient connu une augmentation constante des infections au cours de l’été, les hospitalisations sont restées relativement faibles. Les nouveaux variants FLiRT, bien que plus contagieux, ne provoquent généralement pas de symptômes aussi graves.

Les symptômes comprennent les suivants, selon le CDC :

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Perte du goût ou de l’odorat

Mal de gorge

Nez qui coule

Nausées ou vomissements

Diarrhée

Les personnes plus vulnérables peuvent néanmoins être exposées à un risque de maladie grave. Il est donc important de s’isoler si vous recevez un test COVID positif.

