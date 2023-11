La carte COVID montre où les hospitalisations augmentent aux États-Unis

Les hospitalisations dues à des infections au COVID-19 ont récemment augmenté dans les États du Sud et du Midwest, malgré une baisse dans l’ensemble du pays.

Au cours de la semaine se terminant le 28 octobre, 15 745 nouvelles personnes ont été admises à l’hôpital avec COVID aux États-Unis, contre 16 186 admissions à l’hôpital COVID la semaine précédente. Cela équivaut à environ 4,74 pour 100 000 habitants dans tout le pays.

Cependant, les taux d’hospitalisation ont considérablement augmenté dans plusieurs États, dont le Texas, le Nouveau-Mexique, le Kansas et le Nebraska.

Carte du CDC montrant la variation en pourcentage des nouvelles admissions à l’hôpital des cas confirmés de COVID-19 par rapport à la semaine précédente. Les États ayant enregistré les taux d’augmentation les plus élevés sont le Texas, le Nouveau-Mexique, le Nebraska et le Kansas.

CDC



Le Texas a connu une augmentation de 26,6 % des hospitalisations par rapport à la semaine précédente, avec 1 209 nouvelles personnes admises au cours de la semaine se terminant le 28 octobre, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Le Nouveau-Mexique a connu une hausse de 23,9 pour cent, le Nebraska de 57,3 pour cent et le Kansas de 23,4 pour cent. En raison d’un nombre plus faible d’hospitalisations auparavant, ces augmentations ne représentent respectivement que 145, 129 et 211 personnes supplémentaires admises.

Les autres États qui ont connu une augmentation des hospitalisations liées au COVID sont le Colorado, avec une augmentation de 11 pour cent, le Wyoming à 17,9 pour cent, le Dakota du Sud à 14 pour cent, le Missouri à 14,6 pour cent, l’Illinois à 13,3 pour cent, le Wisconsin à 14,4 pour cent, le Mississippi à 17,2 pour cent, L’Alabama à 19,1 pour cent, l’Ohio à 13,7 pour cent, la Virginie occidentale à 15,5 pour cent et le New Hampshire à 16,2 pour cent.

Cependant, plusieurs autres États ont connu une baisse des hospitalisations liées au COVID, certaines des baisses les plus importantes des taux d’hospitalisation au cours de la semaine précédant le 28 octobre étant observées à Washington, qui a chuté de 20,3 pour cent, au Montana, qui a diminué de 39,8 pour cent, et au New Jersey, avec une baisse de 20,8 pour cent.

New York et la Californie ont enregistré un grand nombre de nouvelles hospitalisations, soit respectivement 1 254 et 1 551, mais il s’agit d’une diminution par rapport à la semaine précédente. En Californie, les hospitalisations ont chuté de 14,4 pour cent, tandis qu’à New York, il y a eu une baisse de 0,7 pour cent.

Se gargariser avec de l’eau salée peut aider à prévenir les hospitalisations liées au COVID

Selon une nouvelle étude présentée cette année lors de la réunion scientifique annuelle de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) à Anaheim, en Californie, les hospitalisations liées au COVID peuvent être évitées par des gargarismes ou un rinçage nasal à l’eau salée.

L’étude a révélé que les patients qui se gargarisaient et se rinçaient le nez avec une solution saline présentaient des taux d’hospitalisation significativement inférieurs à ceux qui ne le faisaient pas.

“Notre étude suggère que le rinçage nasal et les gargarismes avec de l’eau salée peuvent réduire les hospitalisations associées aux infections au COVID-19”, Jimmy Espinoza, professeur d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à la McGovern Medical School du Health Science Center de l’Université du Texas à Houston (UTHealth), et co-auteur de l’étude, a déclaré Semaine d’actualités.

“Cette observation est dérivée d’une comparaison de nos deux groupes d’étude avec la population de référence, composée d’individus ayant reçu un diagnostic d’infection au COVID-19 mais qui n’ont pas utilisé d’eau salée pendant la période d’étude (2020-2022). Les taux d’hospitalisation dans ce dernier groupe, les quantités étaient plus de deux fois supérieures à celles d’un groupe ou de patients ayant utilisé une faible concentration ou une forte concentration d’eau salée pendant 14 jours.

Cela peut être dû au fait que l’eau salée empêche les virus COVID de se répliquer et de se développer à l’intérieur du corps, bien que les chercheurs ne sachent toujours pas exactement les raisons exactes de cette découverte.

Image d’un homme se gargarisant.

ISTOCK / GETTY IMAGES PLUS



“Le virus associé aux infections au COVID-19 a tendance à se répliquer dans les voies respiratoires supérieures. Il est possible que des gargarismes fréquents et des rinçages nasaux à l’eau salée créent un environnement hostile à la réplication virale, ce qui peut à son tour réduire la gravité de la maladie et réduire la gravité de la maladie. “Les chances d’hospitalisation. Cependant, ce ne sont que des spéculations, toutes ces explications possibles doivent être testées par des études plus rigoureuses conçues pour répondre à ces questions de recherche spécifiques”, a déclaré Espinoza.

“Notre étude a été conçue pour comparer la durée des symptômes et les taux d’hospitalisation entre les individus affectés à une faible concentration ou à une forte concentration d’eau salée et non pour comparer ces résultats avec la population de référence. Ainsi, des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer nos observations.”

Les taux de positivité des cas ont augmenté à travers le pays, avec 9 pour cent des tests COVID se révélant positifs au cours de la semaine se terminant le 28 octobre. Ils étaient de 8,7 pour cent une semaine plus tôt.

Les États avec le taux de positivité des cas le plus élevé sont le Colorado, le Montana, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l’Utah et le Wyoming.

Les décès dus au COVID ont diminué au cours de la semaine se terminant le 28 octobre, avec seulement 2,5 pour cent du total des décès étant dus au COVID. La semaine précédente, ce chiffre était de 2,7 pour cent. Certains des États avec les taux de mortalité dus au COVID les plus élevés comprennent le Kentucky, avec 4,8 pour cent de décès dus au virus, soit une hausse de 23,1 pour cent par rapport au taux de la semaine précédente, le Kansas et le Massachusetts à 3,6 pour cent, le Connecticut et la Virginie occidentale à 3,7 pour cent, et le Colorado à 3,7 pour cent. 3,5 pour cent.

Mise à jour du 9/11/23, 11 h HE : cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires sur une nouvelle étude et un commentaire de Jimmy Espinoza.