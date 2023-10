Les cas de COVID-19 sont élevés dans 14 des 50 États américains, selon de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les cas sont les plus élevés principalement dans le centre-ouest et l’ouest des États-Unis, les experts affirmant que les cas devraient encore augmenter au cours des mois d’hiver. Semaine d’actualités a contacté le CDC pour commentaires par e-mail.

Une carte réalisée par le CDC montre que le pourcentage de tests COVID-19 positifs au cours de la semaine précédant le 21 octobre a augmenté dans de nombreux États. Parmi les États suivants, qui ont le plus grand nombre de tests positifs enregistrés, l’évolution au cours de la semaine dernière est la suivante :

Arizona : 0,6 pour cent

Californie : 0,6 pour cent

Colorado : moins 0,4 pour cent

Hawaï : 0,6 pour cent

Iowa : 1,2 pour cent

Kansas : 1,2 pour cent

Missouri : 1,2 pour cent

Montana : moins 0,4 pour cent

Nebraska : 1,2 pour cent

Nevada : 0,6 pour cent

Dakota du Nord : moins 0,4 pour cent

Dakota du Sud : moins 0,4 pour cent

Utah : moins 0,4 pour cent

Wyoming : moins 0,4 pour cent

Cela signifie, selon les tests, que les cas augmentent dans huit États, à savoir : l’Arizona, la Californie, Hawaï, l’Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska et le Nevada.

Une carte des États américains où des niveaux plus élevés de COVID-19 ont été enregistrés, représentée en jaune. Les cas augmentent en Arizona, en Californie, à Hawaï, en Iowa, au Kansas, au Missouri, au Nebraska et au Nevada.

Les centres de contrôle des maladies



Tous les autres États américains ont enregistré une baisse des tests positifs et ont des taux d’infection globaux plus faibles. Dans tout le pays, le taux de positivité des tests est en baisse à 8,7 pour cent, soit 0,7 pour cent de moins que la semaine précédente.

Le taux de positivité au niveau national a montré une baisse constante ces dernières semaines, indiquant une stabilisation potentielle des infections. Cependant, les experts du CDC ont déclaré que les cas pourraient à nouveau augmenter au cours de l’hiver, en particulier compte tenu de la prévalence prévue d’autres maladies saisonnières telles que le rhume et la grippe.

Sur la période du 14 au 21 octobre, il y a eu 16 186 nouvelles hospitalisations dues au coronavirus, et 637 décès au total. Ces derniers sont en baisse, mais de façon modérée, le pic sur une semaine d’octobre atteignant le début du mois ; 1 182 décès ont été enregistrés au cours de la semaine précédant le 7 octobre. Ceux attribués au COVID-19 représentaient 2,7 % de tous les décès aux États-Unis au cours de la semaine précédant le 21 octobre.

Les autorités sanitaires mondiales surveillent deux nouvelles variantes du COVID, BA.2.86, connue sous le nom de Pirola, et EG.5, connue sous le nom d’Eris.

L’augmentation des hospitalisations survient alors que le gouvernement américain a déclaré que chaque foyer américain peut désormais bénéficier de quatre tests de dépistage gratuits du coronavirus, relançant ainsi le programme de tests gratuits qui était en place au plus fort de la pandémie.

Le CDC a déclaré que tous les Américains devraient suivre le rythme des vaccins et des rappels contre le COVID-19 pour éviter une propagation significative de la maladie cet automne et cet hiver. En septembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également appelé les Américains à rester vigilants en matière de vaccination et les autorités à continuer de surveiller la propagation de la maladie.