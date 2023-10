La carte COVID montre les États avec une augmentation des admissions à l’hôpital

Une douzaine d’États ont connu une augmentation « substantielle » des hospitalisations liées au COVID-19, selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les hospitalisations liées au COVID-19 ont commencé à augmenter au cours de l’été, mais ont commencé à diminuer ces dernières semaines. Ils sont considérés comme faibles pour la grande majorité du pays, selon le CDC. Il y a eu 19 079 admissions au cours de la semaine précédant le 23 septembre, soit une baisse de 3,1 % par rapport à la semaine précédente.

Cependant, dans 12 États, les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté de plus de 20 %, ce que le CDC qualifie d’augmentation « substantielle ».

Le Connecticut a connu la plus forte augmentation (36 %) des admissions à l’hôpital, suivi du Montana (32,2 %), du Delaware (31,8 %), du Wisconsin (31,6 %), du Nouveau-Mexique (29,5 %) et du New Hampshire (27,6 %).

Une carte montre les changements dans les admissions à l’hôpital liées au COVID-19. Les États en orange clair ont enregistré une augmentation des admissions comprise entre 10 et 19,9 pour cent, tandis que ceux en orange foncé ont enregistré une augmentation de plus de 20 pour cent.

CDC



Six autres États ont également enregistré une augmentation des hospitalisations de plus de 20 % : le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, le Maryland, l’Idaho, le Nevada et le Minnesota.

À l’autre extrémité du spectre, trois États ont vu les admissions à l’hôpital chuter de plus de 20 pour cent, ce que le CDC qualifie de diminution « substantielle ».

Le Mississippi a connu la plus forte baisse (-42,8 %), suivi de l’Alaska (-35,1 %) et de la Floride (21,6 %).

Un porte-parole du CDC a déclaré Semaine d’actualités plus tôt dans la semaine, la surveillance génomique de l’agence a indiqué que la majorité des infections étaient causées « par des souches étroitement liées aux souches Omicron » circulant depuis début 2022.

« Alors que les taux semblent désormais plafonner, nous entrons en octobre, qui est le début typique de la saison des virus respiratoires », a déclaré le porte-parole. « Même si les taux d’hospitalisation se stabilisent pendant quelques semaines, ils pourraient augmenter dans les semaines à venir, et la prévention reste la meilleure approche. »

En septembre, la Food and Drug Administration a approuvé les vaccins COVID-19 mis à jour de Moderna et Pfizer, et le CDC a exhorté à peu près tout le monde, y compris les bébés dès l’âge de 6 mois, à se faire vacciner avant la prochaine saison des virus respiratoires d’automne.

Environ 2 millions d’Américains auraient reçu la nouvelle injection au cours des deux semaines qui ont suivi son approbation, au milieu d’un déploiement désordonné qui comprenait des obstacles de la part des compagnies d’assurance.

Au milieu d’informations selon lesquelles certains patients devaient payer jusqu’à 190 dollars pour une injection dans les pharmacies, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a publié une déclaration publique destinée à « la communauté des payeurs de soins de santé ».

Des panneaux obligeant les clients à prendre des mesures pour se protéger contre le COVID 19 sont visibles sur la porte d’un magasin du quartier Flatbush de Brooklyn à New York le 1er septembre 2023. Une douzaine d’États ont connu une augmentation « substantielle » des hospitalisations liées au COVID-19. , selon les dernières données du CDC.

Michael M. Santiago/Getty Images



« Nous devrions être complètement alignés sur nos objectifs consistant à fournir à tout le monde le vaccin mis à jour contre le COVID-19 », a-t-il écrit. « Avec des milliers de demandes rejetées chaque jour, nous manquons des occasions de sauver des vies ensemble. »

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré que les vaccins resteraient gratuits pour la plupart des résidents américains grâce au programme de vaccins pour les enfants, au programme d’assurance maladie pour enfants, à la plupart des assurances commerciales, aux programmes Medicare et Medicaid. Pour ceux qui ne sont pas assurés ou sous-assurés, le programme Bridge Access du CDC offrira une couverture gratuite.

Un porte-parole du HHS a déclaré Semaine d’actualités que même si des « refus de couverture inattendus au point de service » avaient été signalés, ceux-ci étaient traités par les centres de services Medicare et Medicaid du gouvernement.