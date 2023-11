La carte COVID aux États-Unis montre les États où les cas sont les plus élevés la semaine dernière

Le COVID-19 continue de sévir aux États-Unis, en particulier dans les États du Midwest et des Grandes Plaines, malgré la récente baisse du nombre de cas.

Les cartes des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrant les cas de COVID-19 à travers le pays révèlent que, pour la semaine se terminant le 28 octobre, les États-Unis avaient un taux de positivité des tests de 9 %. Au cours de la semaine se terminant le 21 octobre, ce chiffre était de 8,7 pour cent.

Le virus SARS-CoV-2 évolue constamment depuis le début de la pandémie en 2019, de petites mutations génétiques engendrant de nouvelles variantes génétiques de l’agent pathogène.

“[The Arcturus (XBB.1.16)] “La variante n’est plus la variante prédominante aux États-Unis. La plus répandue est l’EG.5”, a déclaré Prakash Nagarkatti, professeur d’immunologie à l’Université de Caroline du Sud. Semaine d’actualités. Les variantes EG.5 et HV.1 représentent environ la moitié des cas actuels de COVID-19 dans le pays, le HV.1 ayant augmenté ces dernières semaines pour rattraper le EG.5 en nombre.

Les données du CDC montrent également que le Colorado, le Montana, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l’Utah et le Wyoming ont les taux de cas les plus élevés, avec une moyenne de 12,6 % au cours de la semaine précédant le 28 octobre. L’Iowa, le Kansas, le Missouri et le Nebraska avaient des taux de positivité des cas de 11,3 %. tandis que l’Arizona, la Californie, Hawaï, l’Illinois, l’Indiana, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, l’Ohio et le Wisconsin avaient tous des taux de cas de 11 pour cent.

Carte du CDC montrant le pourcentage de positivité des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) au COVID-19 au cours de la semaine dernière.

CDC



Les États avec les taux de positivité des cas les plus bas comprennent le Delaware, le Maryland, la Pennsylvanie, la Virginie et la Virginie occidentale avec 5,6 pour cent ; et l’Alabama, la Floride, la Géorgie, le Kentucky, le Mississippi, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et le Tennessee, à 6,9 pour cent.

Il y a eu 15 745 hospitalisations liées au COVID aux États-Unis au cours de la semaine précédant le 28 octobre, soit une légère baisse par rapport aux 16 186 de la semaine précédente. Cela équivaut à environ 4,74 pour 100 000 habitants dans tout le pays. Les pays les plus touchés ont été New York avec 1 254 nouvelles hospitalisations, la Californie avec 1 551 et le Texas avec 1 209.

Carte du CDC de la positivité des tests au cours des quatre dernières semaines, montrant la différence entre les États de l’Est et de l’Ouest.

CDC



Les décès dus au COVID-19 ont toutefois diminué, avec 2,5 pour cent des décès étant dus au virus, contre 2,7 pour cent la semaine précédente. Le Kentucky a été l’un des États les plus touchés, avec 4,8 pour cent des décès dus au COVID-19, soit une augmentation de 23,1 pour cent par rapport à la semaine précédente.

Les infections pourraient augmenter à nouveau à l’approche de l’hiver, car d’autres virus et maladies pourraient affaiblir le système immunitaire et permettre au COVID-19 d’infecter le public plus facilement. Un nouveau lot de vaccins contre le coronavirus a été mis à la disposition de la population il y a seulement quelques mois. Cependant, seulement 7 pour cent des adultes et 2 pour cent des enfants ont reçu les nouveaux rappels.

Avez-vous un conseil sur une histoire scientifique qui Semaine d’actualités devrait-il couvrir? Avez-vous une question sur les nouveaux cas de COVID-19 ? Faites-le-nous savoir via [email protected].