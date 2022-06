La carte-cadeau “Everything Apple” est désormais disponible au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et dans d’autres pays

Apple a étendu sa carte-cadeau tout-en-un « Tout Apple » aux clients de toute l’Europe, y compris le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, qui peuvent être utilisés pour payer des produits, des accessoires, des applications, des jeux, de la musique, films, émissions de télévision, iCloud, et plus, comme repéré par iCulture.

Lancé pour la première fois aux États-Unis en 2020 et plus loin étendu en Australie et au Canada l’année dernièreles nouvelles cartes remplacent les deux cartes-cadeaux numériques et physiques précédemment disponibles auprès d’Apple, qui pouvaient être échangées contre des achats Apple Store en magasin et en ligne, ainsi que la carte-cadeau iTunes classique, pour les achats iTunes et App Store, ainsi que Abonnements Apple Music, Apple Arcade et Apple TV+.