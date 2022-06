La carte à collectionner LeBron James ‘Triple Logoman’ pourrait atteindre un prix record aux enchères

LeBron James pourrait être sur le point d’établir un autre record.

Et quelqu’un devra payer beaucoup d’argent pour y arriver.

Une carte à collectionner James unique en son genre appelée « Triple Logoman » est mise aux enchères ce mois-ci, certains pensant qu’elle pourrait devenir la carte la plus chère jamais vendue. Le record actuel est de 6,6 millions de dollars qui ont été dépensés pour une carte à collectionner Honus Wagner l’année dernière.

La carte Wagner a plus de 100 ans. La carte James fait partie de la collection « Flawless » 2020-21 de Panini et comporte le patch logo NBA de trois de ses maillots, un de son temps avec les Cleveland Cavaliers, Miami Heat et les Los Angeles Lakers.

« La carte se démarque comme aucune autre carte dans l’histoire de l’industrie », a déclaré Ken Goldin, fondateur et président exécutif du marché des objets de collection Goldin, qui vend la carte aux enchères ce mois-ci. « Généralement, ce sont les anciennes cartes vintage qui ont beaucoup de valeur. Mais il n’y a vraiment jamais eu de carte aussi populaire avant même qu’elle ne soit sortie d’un pack.

Jusqu’à mercredi après-midi, les enchères s’élevaient à 1,7 million de dollars. La vente aux enchères se poursuit jusqu’au 25 juin.

Panini n’a créé que cinq cartes « Triple Logoman », et James se distingue en outre comme le seul avec trois patchs d’un seul joueur. La chasse a été frénétique, même le rappeur Drake s’est impliqué et a acheté des packs dans l’espoir de décrocher la carte James.

La carte a été trouvée plus tôt cette année et Goldin a obtenu le droit de gérer sa vente.

James peut déjà dire qu’il a été l’athlète vedette sur la carte à collectionner de basket-ball la plus chère de l’histoire. Une carte de sa saison recrue s’est vendue 5,2 millions de dollars l’an dernier.

« Il a une chance raisonnable de dépasser 5,2 millions de dollars », a déclaré Goldin. « Pour moi, c’est une carte emblématique, et si elle peut battre ce record, cela montre simplement aux gens à quel point les cartes à collectionner peuvent être précieuses et qu’elles n’ont pas besoin d’avoir 100 ans. Je pense que cela va vraiment encourager les gens à se rendre dans leurs magasins locaux, à se rendre dans leurs magasins de loisirs, à se rendre dans les Targets et les Walmarts et à acheter des paquets de cartes et à les déchirer en essayant de trouver le prochain billet en or.

James est n ° 2 sur la liste des buteurs en carrière de la NBA et est en passe de dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour la première place la saison prochaine.

