Une carte de recrue signée « ultra-rare » pour le quadruple champion NBA LeBron James s’est vendue pour 5,2 millions de dollars (environ 3,75 millions de livres sterling), battant le record de la carte de basket-ball la plus chère jamais vendue.

Il a également égalé le record de toutes les cartes de sport, égalant le montant payé en janvier pour une carte de recrue de 1952 pour le grand joueur de baseball Mickey Mantle.

«Au cœur de chaque collectionneur en 2003 était l’espoir de tirer le ultra-rare LeBron James Rookie Patch Auto Parallel numéroté à 23 exemplaires», a déclaré PWCC Marketplace dans un communiqué publié sur les médias sociaux.

« Avec si peu de produits sont disponibles et la demande augmente de jour en jour, cette carte devient rapidement le joyau de la couronne de tous les investissements dans les cartes de sport. »

















L’identité de l’acheteur n’a pas été immédiatement rendue publique.

Une figure transformatrice sur et en dehors du terrain, James, 36 ans, est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au jeu, remportant quatre fois les honneurs de joueur le plus précieux de la NBA.

Le joueur des étoiles à 17 reprises a ajouté une autre récompense à sa brillante carrière l’année dernière, remportant son quatrième titre de MVP de la finale de la NBA après avoir aidé ses Lakers de Los Angeles à remporter le championnat contre le Miami Heat.

Les fans de sport ultra-riches ont plongé dans le marché des souvenirs sportifs avec une vigueur renouvelée cette année, avec une carte de recrue signée pour Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl, vendue 2,25 millions de dollars plus tôt ce mois-ci et une rare carte de recrue de Kobe Bryant vendue pour 1,795 million de dollars en Mars.