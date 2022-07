La carrière pop m’a rendu aussi populaire que les Beatles, mais le rôle de Paul Robinson était le plus fou, dit la star de Neighbours, Stefan Dennis

AYANT été dans soap Neighbours depuis son premier épisode en 1985, Stefan Dennis pourrait être considéré comme l’Aussie Ken Barlow.

Mais l’homme de 63 ans, qui interprète la légende de Ramsay Street, Paul Robinson, estime qu’il a plus en commun avec les Beatles qu’avec l’acteur de Corrie, Bill Roache.

Caractéristiques de Rex

Getty

Stefan a marqué une série de succès dans les charts dans les années 1980 grâce à son rôle dans Neighbours, qui sera diffusé pour la dernière fois la semaine prochaine.

Et il dit que les fans britanniques sont devenus fous pour lui – et les autres membres de la distribution Jason Donovan, qui a joué son frère à l’écran Scott, et Kylie Minogue, qui a joué la future épouse de Scott, Charlene.

Stefan a déclaré: «Le terme Beatlemania a été évoqué à l’époque du milieu à la fin des années 80, en particulier en Grande-Bretagne. Et c’était vraiment comme ça.

« Si nous sortions dans la rue, vous seriez pourchassé dans cette même rue par des gens qui crient. Vous ne pouviez aller nulle part.

“Ce n’est que des années et des années plus tard, des décennies plus tard, que j’ai pu prendre des choses comme le métro et les bus ou marcher dans Oxford Street à Londres sans être absolument harcelé.”

En 1989, il a formé une sainte trinité de stars de la pop Neighbours qui a plongé le Royaume-Uni dans une frénésie musicale.

Kylie venait de sortir son deuxième album, Enjoy Yourself, et Jason a servi son premier LP, Ten Good Reasons.

Puis vint Stefan avec le tube Don’t It Make You Feel Good.

Il a déclaré: «C’étaient des journées amusantes – elles étaient excitantes et flatteuses, et elles étaient tout cela – mais à l’occasion, ces moments étaient effrayants.

“Jason m’a parlé de plus d’une occasion où les choses sont devenues un peu effrayantes pour lui avec les fans.

“Pareil pour Kylie. Cela lui a fait peur au début.

“C’était intense et sa petite taille l’aurait rendu encore plus effrayant pour elle.

« C’était tout simplement différent de tout ce que nous avions connu auparavant. Je repense à ces jours et ça semble juste fou ce qui nous est arrivé.





Au plus fort du feuilleton, 20 millions de personnes ont regardé Charlene et Scott Robinson se marier en 1988. Et Stefan a eu de nombreux moments de “pincement” en Angleterre à cette époque.

Il a déclaré: “The Who’s Roger Daltrey m’a demandé un autographe pour sa fille, et je me suis dit:” Quoi? Non. C’est censé être l’inverse. Ce n’est pas réel’.

“Et Rolling Stone Bill Wyman m’a remercié ainsi que ma co-vedette de Neighbours, Kristian Schmid, d’avoir fait de sa fête un succès lorsque nous sommes arrivés. C’était fou d’entendre des choses comme ça.

«Mais le seul moment absolu qui m’a ‘pincé’ a été lorsque nous avons été invités au concert de Michael Jackson à Wembley.

« Quelques secondes après s’être assis, certaines personnes à l’avant se sont retournées et nous ont vus.

«En l’espace de, je ne sais pas, un laps de temps très, très court, à peu près tout le monde au stade de Wembley était debout, applaudissant Kristian et moi-même, juste pour être là. Il y avait environ 72 000 personnes à l’intérieur.

«Mais la chose ironique était, environ cinq minutes plus tard, dans les promenades du prince Charles avec son entourage et il s’assoit quelques sièges derrière nous. Il y avait à peine un murmure.

“J’ai juste pensé, ‘C’est un moment fou dans ma vie. Comment avons-nous obtenu une plus grande réaction qu’un royal? ‘.

LFI LONDRES

Caractéristiques de Rex

Kylie et Jason, tous deux âgés de 54 ans, reviennent pour faire des camées dans les derniers épisodes de Neighbours la semaine prochaine – tout comme une série d’autres stars, dont Guy Pearce d’Hollywood, qui a joué Mike Young.

Stefan est revenu au feuilleton bien avant, en 2004, après avoir démissionné en 1992, faisant de lui le seul acteur du premier épisode encore présent.

Stefan se souvient que bien que Kylie et Jason soient des stars en attente évidentes, il n’y a jamais eu d’ordre hiérarchique dans les coulisses.

Il a déclaré: «Nous n’étions tous que des acteurs dans le même spectacle. Il n’y avait pas de hiérarchie ou quelque chose comme ça, pas parmi nous.

«Nous n’étions que des membres de la distribution et des amis qui s’entendaient bien et semblaient aimer faire ce que nous faisions.

«Ce n’est que lorsque nous sommes entrés dans le monde de la publicité que tout est soudainement devenu une question de savoir qui était un peu plus populaire que les autres. Les gens sont devenus obsédés par ça.

«Mais même alors, cela ne nous a pas dérangés. Ce n’était pas comme, ‘Oh, tu reçois toute l’attention et pas moi’. Il n’y a rien de tel du tout.

“Jason et Kylie se sont très bien débrouillés au Royaume-Uni dès le départ.

« Heureusement, ils avaient derrière eux de très bonnes personnes qui s’occupaient d’eux.

“Alors que le reste d’entre nous sommes allés plus loin et nous nous sommes dit:” Ah, c’est fantastique “, et ne réalisant pas à quoi nous nous laissions entrer.

« Mais ça va. Vous vivez et vous apprenez. C’était très amusant.

Et cela a été très amusant de jouer Paul Robinson, marié à six reprises, qui était dans Neighbours de 1985 à 1992, puis est revenu un an plus tard pour une apparition en tant qu’invité avant de revenir à plein temps à partir de 2004.

Il a déclaré: «À part les six épouses, je suppose que c’est simplement parce qu’au fil du temps, il a été si diversifié.

“Je veux dire, il est passé d’être parfaitement propre, à un peu un bougre, à un criminel en fuite, à un peu un bougre à nouveau, à un grand criminel en fuite, à tout ce qu’il a fait dans le Sud L’Amérique, pour revenir à un mal délicieusement malveillant, puis pour faire le ménage avec sa perte de mémoire, pour redevenir un peu un bâtard, là où il est aujourd’hui.

Rex

Fremantle

“Le tour de montagnes russes que j’ai eu avec le personnage en valait la peine, que je l’ai joué pendant cinq ans ou 500 ans. C’est juste un personnage tellement incroyable à jouer.

Peu de temps après le retour de Stefan au feuilleton en 2004, le scénario a vu Paul se faire amputer la jambe après être tombé d’une falaise.

Il a été remplacé par une prothèse et l’acteur a depuis dû se rappeler de marcher en boitant sur le plateau.

Il ajoute : « Les gens me disaient assez souvent : ‘Oh, comment se fait-il que tu ne t’ennuies pas ? Pourquoi fais-tu encore Neighbours ? Vous devez vous ennuyer en jouant à Paul Robinson.

“C’est comme, ‘Eh bien, non – parce que c’est comme jouer une personne réelle, mais avec le drame condensé. Chaque jour, je fais quelque chose de différent avec le personnage ».

« Seigneur, ses six femmes, c’est fou ! Sans parler de ses innombrables copines. Il a vraiment été un roi d’un personnage à jouer. Si vous avez toujours voulu jouer un vieux b * star misogyne, chauvin, sexiste, sectaire, démodé et grincheux ces jours-ci, Paul est celui qu’il vous faut.

Un personnage tellement incroyable à jouer

Stefan Denis

Contrairement à la vie privée de l’Aussie lothario, le monde de Stefan est beaucoup plus simple – et assez britannique aussi.

Il est marié à l’actrice écossaise et co-vedette de Neighbours Gail Easdale depuis 22 ans. Ils se sont rencontrés en faisant du panto à Southampton.

Ensemble, ils ont des fils Cameron, 20 ans, et Declan, 16 ans, ainsi qu’une fille de 13 ans, Darci.

Mais cela n’a pas empêché le papa plat d’être adoré par les fans féminines – ce qui est le cas depuis son arrivée à Erinsborough il y a 37 ans.

Il a déclaré: «Le Paul mature attire la femme mature qui aime le mauvais garçon mature. C’est drôle, je reçois toujours tous les âges.

« Mais ça fait longtemps, longtemps, longtemps, que je n’ai pas été pourchassé dans la rue.

«Je reçois toujours des gens qui demandent des selfies tout le temps.

“Même longtemps après la fin de Neighbours, je suis sûr que je vais encore faire dire aux gens : ‘Oh mon Dieu, tu étais Paul Robinson’.”