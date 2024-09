La carrière politique du maire de New York, Eric Adams, est une tragédie ambulante

La tragédie du maire de New York Eric Adams, qui fait face à un nombre vertigineux d’enquêtes visant lui et son entourage, était prévisible. Elle était même prévue.

« Nous savons tous que vous avez fait l’objet d’enquêtes pour corruption partout où vous êtes allé », a déclaré un candidat rival au président de l’arrondissement de Brooklyn de l’époque lors d’un débat à la mairie en 2021. « Vous avez réussi le rare triplé des enquêtes sur la corruption. »

Cela n’a pas découragé les électeurs démocrates, et Adams – un ancien policier et natif de la ville qui s’est présenté en s’appuyant sur sa biographie et sa promesse de rétablir la sécurité publique après que les taux de criminalité et les craintes ont grimpé en flèche pendant la pandémie – a remporté une victoire lors des primaires fermées du parti, ce qui a fait de lui un choix sûr pour devenir le 110e maire de la ville et seulement le deuxième maire noir.

Deux nouvelles enquêtes semblent concerner des stratagèmes d’influence impliquant des personnes nommées par Adams aux plus hauts niveaux…

Une fois cette décision officielle prise, Adams s’est proclamé « l’avenir » et le « visage du nouveau Parti démocrate ». Il a également commencé à faire la fête toute la nuit dans des clubs, parfois avec des amis. amis criminelsquand il ne parlait pas de la façon dont Dieu lui avait dit il y a 30 ans qu’il serait maire en 2022 et qu’il devrait partager cette bonne nouvelle avec le monde – quelque chose qu’il n’avait jamais mentionné publiquement avant gagner les élections.

Le nouveau maire a immédiatement fait appel une équipe de copains aux dossiers souillésy compris un maire adjoint chargé de la sécurité publique supervisant le NYPD, Phil Banksqui avait brusquement pris sa retraite en tant que chef de département en 2014.

Banks a quitté ce poste environ un an avant qu’il ne soit révélé qu’il avait été un co-conspirateur non inculpé dans une affaire impliquant deux gars qui sont allés en prison pour avoir soudoyé l’ancien maire. L’un d’eux a témoigné qu’ils avaient offert au chef de la police des voyages en avion autour du monde et les services d’une prostituée lorsqu’ils ne fumaient pas de cigares et ne stockaient pas leurs diamants dans le bureau du chef à One Police Plaza.

Banques, qui a nié tout acte répréhensible Il a cependant déclaré qu’il regrettait cette association, que son domicile avait été perquisitionné et que ses téléphones avaient été saisis lors des raids synchronisés du FBI la semaine dernière. Il a de nouveau déclaré par l’intermédiaire d’un avocat qu’il n’avait rien fait de mal.

Ces raids sont cependant un signe que cette nouvelle enquête est suffisamment avancée pour que les procureurs la rendent publique – et obtiennent qu’un juge fédéral approuve leurs inquiétudes selon lesquelles le maire adjoint chargé de la sécurité publique et le commissaire de police pourraient détruire des preuves s’ils en avaient l’occasion.

Les raids de la semaine dernière seraient distincts des raids précédents visant des alliés importants d’Adams dans le cadre de deux enquêtes précédemment signalées menées par deux procureurs fédéraux différents, qui avaient tous deux besoin de l’approbation des patrons du ministère de la Justice à Washington, DC, pour s’en prendre au maire de la plus grande ville des États-Unis.

Il y a l’enquête en cours sur les voyages et les liens d’Adams avec la Turquie, ainsi que sur l’argent de campagne qui semble lié au gouvernement turc. Et l’enquête en cours sur les voyages et les liens d’Adams avec la Chine, ainsi que sur fonds de campagne distribués par des donateurs secretsLe téléphone portable du maire a été saisi par des agents du FBI l’année dernière dans le cadre de cette affaire.

Il y a maintenant quatre enquêtes fédérales distinctes, bien que peut-être se chevauchant, ciblant son entourage proche et le maire lui-même.

Et maintenant, deux nouvelles enquêtes qui semblent porter sur des stratagèmes d’influence impliquant les personnes nommées par Adams aux plus hauts niveaux de son département de police et de son administration, dirigeant l’argent public vers des membres de sa famille.

En seulement trois ans, Adams a surmonté son vieux triplé d’enquêtes sur la corruption : il y a maintenant quatre enquêtes distinctes, bien que pouvant éventuellement se chevaucherdes enquêtes fédérales visant son entourage et le maire lui-même.

Personne n’a été accusé d’un quelconque acte répréhensible dans le cadre de ces enquêtes, et Adams affirme qu’il respecte toujours la loi tout en demandant au public de respecter le processus et de ne pas porter de jugement.

Les New-Yorkais en sauront peut-être plus bientôt, car les autorités fédérales ont déjà constitué au moins un grand jury. À l’approche des primaires de la ville en juin prochain, les procureurs doivent se plier aux directives de longue date du ministère de la Justice selon lesquelles les affaires ne doivent pas interférer avec les élections.

Mais les New-Yorkais ont déjà rendu leur verdict devant le tribunal de l’opinion publique. Adams a frappé à la fin de l’année dernière le taux d’approbation le plus bas jamais enregistré pour un maire de New York alors que les électeurs s’étouffent avec toute cette fumée, y compris le procès pour corruption de son ancien commissaire aux bâtimentsle plaidoyers de culpabilité de membres d’une équipe comprenant un autre ancien policier et vieil ami du maire pour leur propre projet de donateur impliquant sa campagne, et Le plaidoyer de culpabilité d’un milliardaire chinois qui a également injecté de l’argent dans sa campagne, ainsi que dans celles d’autres politiciens américains.

Tim Pearson, un autre ancien policier et vieil ami d’Adams qui dirige désormais une nouvelle agence de surveillance des maires, a également vu ses téléphones saisis par le FBI la semaine dernière. accusé dans de multiples procès civils de ruiner la carrière d’un policier qui ne voulait pas coucher avec lui et des superviseurs qui essayaient de la protéger tout en recherchant ses propres « miettes » dans les contrats de la ville. Les contribuables paient ses frais juridiques à la demande du maire et ce malgré les objections de l’ancien avocat en chef de la ville, qui a ensuite été poussé vers la sortie.

La plupart des problèmes d’Adams semblent impliquer l’écart entre son mantra « rester concentré et travailler dur » et son besoin de se pavaner et de tester ses limites.

Les sondages montrent que les New-Yorkais apprécient toujours une grande partie de son programme, mais ne l’aiment pas lui ni la manière dont il l’exécute. Il ne cesse de répéter que « la criminalité est en baisse », mais sans dire depuis quand ni dans quelle mesure, et les données sont contradictoires et la plupart des New-Yorkais ne le croient pas vraiment.

Il n’est pas étonnant que les candidats démocrates fassent la queue pour affronter Adams l’année prochaine…

Le fait que le département de police d’Adams soit de plus en plus déséquilibré dans ses communications publiques n’a pas aidé. Un journaliste du New York Post, un journal proche des flics, a été attaqué cette semaine en tant que « putain de salaud » et le compte officiel du NYPD me donne même le surnom de Trump-y « Harry Siegel le trompeur » plus tôt cette année.

Il n’est pas étonnant que les adversaires démocrates fassent la queue pour affronter Adams l’année prochaine, en supposant qu’il soit toujours là, dans ce qui serait la première primaire contestée contre un titulaire démocrate depuis que David Dinkins a battu Ed Koch en 1989.

Interrogé lors d’une conférence de presse mardi sur ce qu’il ferait s’il était inculpé, Adams a déclaré qu’il avait l’intention de rester maire et de se présenter à la réélection avant d’ajouter qu’il ne s’engagerait pas dans des hypothèses.

La tragédie d’Eric Adams est qu’il s’est fait ça tout seul.