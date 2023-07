La carrière historique de Megan Rapinoe à l’USWNT : en chiffres

Par l’équipe de recherche de la Coupe du monde féminine de FOX Sports

Équipe nationale féminine des États-Unis La légende Megan Rapinoe a annoncé samedi qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison 2023.

Rapinoe a encore la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 à jouer – sa quatrième apparition en carrière – ainsi que le reste de la saison 2023 de la Ligue nationale de football féminin avec OL Reign, mais avant qu’elle ne commence son dernier chapitre en Australie et en Nouvelle-Zélande, prenons un aperçu de sa carrière en chiffres.

2019 — La Coupe du monde féminine 2019 appartenait à Rapinoe. Non seulement a-t-elle remporté sa deuxième Coupe du monde, mais elle a remporté le Ballon d’or en tant que meilleure joueuse du tournoi et le Soulier d’or en tant que meilleure buteuse. Rapinoe a également été nommée joueuse féminine de l’année de la FIFA et a reçu le deuxième Ballon d’Or Féminin en 2019.

199 – Avec 199 sélections internationales, Rapinoe est à un match de devenir le quatrième joueur de l’histoire du football américain à atteindre 200 sélections. Elle a fait ses débuts internationaux seniors en 2006.

73 – Rapinoe a aidé 73 buts en jeu international, à égalité au troisième rang sur la liste des passes décisives de tous les temps de l’USWNT avec Abby Wambach. Elle prendra sa retraite en tant que l’une des sept joueuses de l’USWNT à avoir contribué au moins 50 buts et 50 passes décisives.

63 – Les 63 buts internationaux de Rapinoe la placent actuellement au 10e rang sur la liste des buts de tous les temps de l’USWNT, mais elle peut égaler Christen Press (64) pour la 9e place avec un but à la Coupe du monde féminine.

48 – Rapinoe est le meilleur buteur de tous les temps pour OL Reign (anciennement Seattle Reign) avec 48 buts. Elle est également la seule joueuse de l’USWNT encore dans son club NWSL d’origine, ayant rejoint Seattle en 2013.

34 – Rapinoe est devenue la joueuse la plus âgée à avoir marqué lors d’une finale de Coupe du monde féminine en 2019 à 34 ans et 2 jours. Le Suédois Nils Liedholm détient le record de tous les temps à 35 ans et 264 jours. Rapinoe aura 38 ans à la Coupe du monde féminine 2023.

25 – Les 25 passes décisives en carrière de Rapinoe avec OL Reign sont les plus importantes de l’histoire du club et les sixièmes de l’histoire de la NWSL.

9 – Rapinoe a marqué neuf buts lors de la Coupe du monde, à égalité avec Alex Morgan pour le record de tous les temps de l’USWNT.

4 – Rapinoe disputera sa quatrième Coupe du monde en 2023. Elle a été nommée sur la liste de l’USWNT pour la Coupe du monde en juin.

2 – Rapinoe a remporté deux Coupes du monde avec les États-Unis – une troisième en Australie et en Nouvelle-Zélande ferait d’elle et de quatre de ses coéquipières – Alyssa Naeher, Kelley O’Hara, Julie Ertz et Morgan – les premières joueuses à remporter trois Coupes du monde consécutives .

