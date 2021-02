La carrière étincelante de Cazorla se poursuit avec un autre trophée sous l’icône du Barça Xavi

Santi Cazorla a mené l’équipe qatari Al-Sadd à une victoire 2-0 lors de la finale de la Coupe du Qatar vendredi, remportant son troisième trophée au club en moins d’un an.

Le milieu de terrain espagnol a rejoint Villarreal en juillet 2020, s’associant à la légende de Barcelone Xavi – qui est le manager du club.

C’est encore un autre triomphe dans la carrière de l’ancienne star d’Arsenal alors qu’il continue de montrer de quoi il est capable sur le terrain.

Il s’agit en fait de la troisième victoire de Cazorla depuis sa signature, après avoir remporté la Qatari Stars Cup et la Emir of Qatar Cup également.

Ses statistiques ne sont pas non plus une mauvaise lecture. Cazorla a marqué 12 buts et enregistré 10 passes décisives en seulement 19 apparitions. Un retour phénoménal.

C’est tout un retour pour Cazrola, qui a été en proie à des blessures au genou, au pied et à la cheville vers la fin de ses jours à Arsenal.

Le milieu de terrain était absent pendant plus de 660 jours en raison d’une blessure au tendon d’Achille et craignait qu’un retour du football ne soit même pas possible.

Cazorla avait subi 11 opérations à la cheville et une même conduit à la gangrène.