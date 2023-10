La carrière du flic de « Walter Mitty » ne tient qu’à un fil après que les excuses pour porter une « fausse médaille de la guerre des Malouines » se soient effondrées

La carrière d’un policier du TOP ne tenait plus qu’à un fil après que ses excuses pour porter de « fausses médailles de guerre » aient été sorties de l’eau.

Le Sun a révélé que Nick Adderley portait à plusieurs reprises un gong de guerre des Malouines alors qu’il avait 15 ans au moment du conflit.

Le haut policier Nick Adderley portait à plusieurs reprises une médaille de la guerre des Malouines alors qu’il avait 15 ans au moment du conflit. Crédit : flickr/gmpolice

Nick a affirmé que la médaille était un cadeau de son ancien frère de la Marine, Rick, photographié en 2013. Cependant, on le voit ici portant la médaille en 2020.

Il a affirmé que la médaille était un cadeau de son frère Rick, qui la lui avait offerte lors de son émigration.

Mais The Sun a déniché des photos de Rick, 59 ans, portant la médaille en Australie.

Rick, qui a servi dans la Royal Navy et avait 18 ans au moment de la guerre des Malouines, a rejoint la police du Queensland en 2013.

Il a été photographié portant la prestigieuse Médaille de l’Atlantique Sud lorsqu’il a reçu le prix de bravoure en 2020.

Une source de la Marine a plaisanté en disant que les frères devaient « poster des allers-retours en Australie ».

Le coup de massue porté aux affirmations de Nick Adderley met la pression sur lui pour qu’il quitte son emploi de 165 000 £ par an en tant que chef de la police du Northamptonshire.

Cela fait suite à une enquête du Sun qui a révélé son faux bilan de guerre.

M. Adderley a accédé au rang de chef de la police après avoir affirmé avoir servi 10 ans dans la marine et combattu dans la guerre des Malouines.

Mais nous pouvons révéler qu’il a rejoint la Marine en 1984, deux ans après la fin de la guerre des Malouines.

Il n’a servi que moins de deux ans et est parti en 1986.

Il a servi comme marin enrôlé et non comme officier comme on le prétend.

Adderley montre ses médailles lors d’une fête entre amis

Sa médaille de l’Atlantique Sud et sa rosette ont été décernées à toute personne ayant servi au moins un jour dans la zone de combat des Malouines. Crédit : Jeff Morris

La biographie officielle d’Adderley indique qu’il a rejoint la police en 1992 « après une carrière réussie dans la Royal Navy ».

Mais des sources qui le connaissaient à l’époque ont déclaré qu’il avait passé six ans en tant que civil avant de rejoindre la police, notamment en dirigeant un pub dans le Wirral, en conduisant des poids lourds et en vendant des maisons pour le constructeur Fairclough.

Les fausses affirmations concernant son service militaire sont apparues dans de multiples entretiens avec des journaux locaux et des sites Web de la police au cours de sa carrière.

Un rapport publié à Manchester, alors qu’Adderley était surintendant principal, affirmait : « Pendant plus de 10 ans, l’ingénieur naval a gravi les échelons jusqu’au grade de lieutenant, servant sur les HMS Invincible, Hermes et Anglesey, au cours desquels il a été témoin du conflit en Haïti lors du soulèvement civil de 1984. »

Les affirmations du service n’ont jamais été citées directement, ce qui lui a permis de blâmer les erreurs des journalistes.

Mais son propre personnel de la police du Northamptonshire a publié un communiqué de presse en février – qui a depuis été supprimé de son site Internet – affirmant qu’il « avait servi dans la Royal Navy pendant 10 ans, y compris la guerre des Malouines ».

Des proches de la police ont insisté sur le fait qu’il aurait vu le communiqué avant qu’il ne soit publié et largement repris dans la presse locale du Northamptonshire.

Le Sun a également retrouvé un ancien collègue de la police du Grand Manchester qui affirmait que M. Adderley lui avait dit avoir combattu sur un porte-avions pendant la guerre des Malouines.

Le meilleur flic est vu avec des médailles sur la poitrine lors d’une fête festive

Adderley a été accusé d’être un fantasme après avoir été photographié à plusieurs reprises portant la médaille

Robert Gallagher MBE, enquêteur médico-légal principal, a déclaré avoir vu M. Adderley porter la médaille de l’Atlantique Sud lors d’une cérémonie en 2014 et lui a demandé où il servait.

M. Gallagher, qui a servi 24 ans dans la police, a déclaré : « J’ai remarqué qu’il avait une médaille des Malouines, comme moi, et je lui ai demandé avec qui il servait dans le sud.

«Il a dit Royal Navy et il était sur un porte-avions.

« A aucun moment il n’a dit que c’était celui de son frère et j’en suis sûr à 100%, sinon je lui aurais demandé pourquoi il le portait.

« J’allais poursuivre la conversation plus tard, alors que nous allions prendre le thé et faire du vélo, mais il n’est jamais venu. »

Gallagher, qui enseigne la médecine légale à l’Université de Central Lancashire, a félicité M. Adderley pour son leadership au sein de la police de Manchester à la suite des horribles meurtres en 2012 des policières Nicola Hughes et Fiona Bone.

Il a ajouté : « Il a fait preuve d’un bon leadership à la suite du meurtre de Nicola et Fiona, mais j’ai perdu ce respect pour lui maintenant. »

M. Adderley a été photographié lors de leur service commémoratif portant une médaille de l’Atlantique Sud et une médaille du service général avec un fermoir d’Irlande du Nord, bien qu’il n’ait pas servi dans les troubles.

La Médaille de l’Atlantique Sud avec rosette n’était décernée qu’aux personnes ayant servi dans la zone de combat des Malouines entre le 2 avril et le 15 juin 1982.

Ils étaient gravés avec le nom et le numéro de matricule du destinataire sur le côté.

La South Atlantic Medal Association a déclaré qu’il n’y avait pas d’Adderley dans son journal des 33 000 récipiendaires – mais elle a déclaré que la liste n’était pas exhaustive.

On pense que la médaille d’Irlande du Nord appartenait à son jeune frère Dave, 53 ans, qui a servi dans l’armée, au sein des Royal Electrical and Mechanical Engineers.

Le contre-amiral Chris Parry, vétéran des Malouines, qui a été mentionné dans des dépêches pour avoir coulé un sous-marin ennemi et sauvé une unité SAS d’un glacier, a qualifié le chef de la police Adderley de « fraude totale ».

Il a déclaré : « Toute sa carrière a été construite sur des mensonges.

« Il est impossible de respecter quelqu’un qui prétend être ce qu’il n’est pas. »

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police enquête sur les allégations selon lesquelles M. Adderley aurait fait une fausse déclaration sur son service militaire.

Dans une déclaration au Sun la semaine dernière, M. Adderley a déclaré que les médailles étaient ses frères et qu’il ignorait, jusqu’à la semaine dernière, qu’il aurait dû les porter sur un côté de la poitrine différent de ses propres médailles.

Il a déclaré : « J’ai été informé d’une plainte en termes généraux, mais je n’ai reçu aucune notification de la part du FIPOL.

« Il est décevant que quelqu’un ait divulgué de tels détails sur ce que je considère comme un problème familial très personnel, auquel je n’ai pas encore répondu officiellement.

« Par conséquent, je suis limité dans ce que je peux dire, mais j’ai toujours tenu à répondre à de telles questions directement et ouvertement.

« Il est donc important que je déclare publiquement que je suis très fier de mon cadet, de la Royal Navy et de la police. »

Issu d’une famille militaire, je porte toutes mes médailles avec fierté et j’ai toujours porté les deux médailles que mes frères m’ont données de porter lorsque l’un d’entre eux est tombé gravement malade et que l’autre a émigré, aux côtés de la mienne.

« Ayant pris connaissance de cette plainte qui a un impact privé et familial sur moi personnellement, j’ai immédiatement pris conseil la semaine dernière concernant le protocole et j’ai changé le côté de ma poitrine sur lequel ces médailles sont portées.

« J’ai hâte de fournir au FIPOL une réponse complète dans les plus brefs délais et j’apprécie pleinement qu’ils aient un travail à faire. »

Un porte-parole de la police a déclaré : « La police du Northamptonshire ne fera aucun autre commentaire à ce sujet tant que l’enquête du FIPOL est en cours. »