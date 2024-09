La carrière du comté de Howard continuera à fonctionner après une nouvelle décision en sa faveur

6 septembre — Une carrière du comté de Howard dont les permis de zonage ont été révoqués plus tôt cette année suite aux plaintes des résidents voisins continuera de fonctionner après une récente décision du conseil d’appel du comté de Howard.

Les habitants de la région de Jessup, autour de la carrière de Savage Stone, s’étaient plaints de la poussière, ainsi que des dommages matériels et du bruit associés au dynamitage de la carrière pour extraire une roche appelée gabbro, qui est utilisée dans la construction de routes.

Après plusieurs longues audiences sur les opérations de la carrière, un examinateur d’audience du comté de Howard a donné raison aux résidents, déclarant que la carrière violait les conditions attachées à son permis de zonage et que son permis devrait être révoqué.

Mais la carrière, qui est en activité depuis le début des années 2000, a fait appel de la décision, portant l’affaire devant la commission d’appel du comté, un panel de cinq membres nommés par le conseil du comté.

Lors d’une audience le 29 août, les avocats de la carrière ont fait valoir que la première série d’audiences n’aurait jamais dû avoir lieu, car le comté n’était pas autorisé à fixer des conditions obligeant la carrière à revenir pour obtenir l’approbation pour continuer à fonctionner tous les cinq ans. Cette exigence du comté va à l’encontre de la loi de l’État, qui exige que le ministère de l’Environnement du Maryland régisse les opérations minières.

L’avocat de la carrière Sang Oh a cité une décision de 2012 de la Cour d’appel spéciale du Maryland, désormais appelée Cour d’appel du Maryland. Dans cette affaire, East Star contre les commissaires du comté de Queen Anne, la cour a statué que Queen Anne ne pouvait pas fixer de limite de temps pour une opération minière, car ce pouvoir appartenait à l’État.

« Notre représentant, la législature de l’État, a jugé bon de créer des lois pour protéger les activités minières », a déclaré Oh. « Et ce qu’ils ont fait précisément, c’est créer un corpus de lois qui était si englobant qu’ils ont clairement l’intention de dire que l’État – le ministère de l’Environnement du Maryland – contrôle les activités de la carrière, une fois que ce conseil aura décidé où elle ira. »

Les avocats représentant les associations de propriétaires des quartiers proches de la carrière ont fait valoir que la décision East Star ne s’appliquait pas.

Dans ce cas, le comté de Queen Anne avait limité l’exploitation de la mine à cinq ans, ce qui va au-delà de la loi de l’État, qui prévoit un plafond de 25 ans. Mais dans ce cas, le comté de Howard n’a pas imposé de tel plafond à la carrière, a déclaré Samantha Bingaman, avocate étudiante à la Clinique de droit environnemental de la faculté de droit Carey de l’Université du Maryland, qui représente les associations de propriétaires. Le comté a simplement exigé des renouvellements de cinq ans pendant les 25 années d’exploitation de la mine, a-t-elle déclaré.

« Nous voyons une énorme différence entre limiter la durée pendant laquelle une mine peut fonctionner, indépendamment du respect des conditions, comme l’a déclaré East Star, et ce qui se passe ici », a déclaré Bingaman.

La commission d’appel a décidé que l’exigence du comté de renouvellement de cinq ans pour Savage Stone devait être révoquée, bien que ses autres conditions de zonage, régissant le battage, le bruit et les vibrations par exemple, s’appliqueraient toujours. L’équipe de la clinique juridique étudie ses options suite à la décision de la semaine dernière, a déclaré Bingaman.

Randy Heckler, directeur des opérations du Maryland chez Laurel Sand & Gravel, qui gère Savage Stone, a refusé de commenter la décision, étant donné que l’ordonnance officielle n’a pas encore été publiée par la commission d’appel.

Jon Mueller, professeur de droit à l’Université du Maryland et directeur de la Clinique de droit environnemental, a déclaré que même avec la décision défavorable, le Département de planification et de zonage du comté a le pouvoir de poursuivre les actions coercitives contre la carrière pour les violations alléguées plus tôt cette année.

« Le conseil n’a pas statué sur ce que l’examinateur a dit. Il a statué sur une question juridique dont l’examinateur n’a même pas été saisi », a déclaré Mueller. « Ils continuent de faire exploser des bombes. Nous pensons qu’ils enfreignent toujours les autres conditions du zonage à usage conditionnel, et le comté a le pouvoir d’agir. »

« La balle est dans le camp du comté », a déclaré Bingaman.

La carrière a reçu une plainte de zonage du comté en avril, car son approbation de zonage a expiré alors qu’elle était en procédure de renouvellement pour cinq ans. Le comté a décidé de ne pas appliquer la violation jusqu’à la fin du processus d’audience.

Dans un communiqué, Lynda Eisenberg, directrice du département de planification et de zonage du comté de Howard, a déclaré que les prochaines actions du comté restent à déterminer.

« La décision écrite de la Commission d’appel peut encore faire l’objet d’un appel devant les tribunaux. Le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date à laquelle la Commission d’appel a rendu sa décision écrite », a écrit Eisenberg. Le Département de l’urbanisme et du zonage « déterminera les prochaines étapes une fois que la Commission aura rendu sa décision écrite ».

L’expert a jugé que la carrière n’avait pas respecté son accord initial avec le comté, qui l’obligeait à maintenir un fonds pour rembourser les résidents pour tout dommage causé par les explosions. Tout au long de son histoire, la carrière n’a jamais payé aucun résident, arguant que ses explosions ne dépassent jamais les niveaux réglementés, ce qui signifie que les dommages invoqués par les résidents ne peuvent pas être causés par les explosions.

Les résidents, y compris dans le quartier de Pleasant Chase, ont décrit des objets tombant des étagères et des murs lors des pires explosions, et ont fait valoir que les fissures qu’ils ont remarquées sur leurs murs, leurs fondations et leurs allées peuvent être attribuées à l’exploitation minière.

Pour les résidents, la décision récente a été profondément frustrante, a déclaré Camille Edwards, présidente de l’association des propriétaires de Pleasant Chase. Certains résidents pensaient pouvoir témoigner devant la commission d’appel, comme ils l’avaient fait plus tôt cette année devant l’examinateur.

« Les gens ont pris congé de leur travail pour venir ici », a déclaré Edwards. « Et puis ils ont voté… pour ne pas continuer. Alors, à qui les résidents s’adressent-ils pour se plaindre maintenant ? »

Au cours de leurs délibérations, les membres du conseil ont déclaré que les voisins pouvaient toujours s’adresser aux services de zonage de l’État ou du comté pour se plaindre de l’exploitation de la carrière. Mais les audiences de renouvellement quinquennal étaient illégales et ne constituaient pas un forum approprié pour les plaintes, a statué le conseil.

« Il faut que le dossier soit soumis au comté ou à un autre mécanisme. Ils doivent enquêter sur le dossier et prendre des mesures », a déclaré Gene Ryan, président de la commission d’appel. « En fin de compte, le dossier peut nous parvenir, mais nous ne pouvons pas court-circuiter ce processus. »

David Schneider, qui a acheté sa maison près de la carrière en 1997, avant même que celle-ci n’existe, a déclaré qu’il était lui aussi en colère à cause de cette décision. Au cours des délibérations, il a eu l’impression que les membres du conseil avaient déjà atteint une conclusion prédéterminée : ils ne pouvaient pas se prononcer sur le bien-fondé des plaintes des résidents.

« Cela a eu un impact énorme sur notre communauté : nos maisons ont été endommagées », a déclaré Schneider. « Dans mon allée, en particulier, il y a une fissure d’environ 60 centimètres qui s’est développée après l’explosion de la mine. »

« Nous pensions que cela touchait à sa fin. Et que, fondamentalement, la carrière serait progressivement fermée », a-t-il déclaré.

Publié à l’origine le : 5 septembre 2024 à 17h04