La carrière de Vivek Oberoi complotée pour être détruite ? CE cinéaste se souvient avoir reçu des menaces pour lui avoir donné du travail

Vivek Oberoi était et est un talent brillant et un acteur doué, mais la chance n’était pas de son côté. Mais aujourd’hui sa fortune a changé ; cependant, les temps anciens ne peuvent pas être inversés. Au plus fort de sa carrière, Vivek a organisé une conférence de presse contre Salman Khan et a souffert pendant des années car il a cessé de recevoir des films et a été sans emploi pendant des années. Pendant ce temps, il avait donné un film à succès Shootout à Lokhandwala, où il est devenu un nom populaire en tant que Maya Bhai, mais ce charme n’a pas fonctionné non plus. Vivek est resté à la maison pendant un an malgré le succès retentissant du film. « Quand ma vie personnelle a été gâchée, je ne pouvais pas garder un œil sur le ballon. Même si je donnais un coup sûr, le travail ne suivrait pas. ‘Shootout at Lokhandwala’ est devenu un énorme succès, mais je me suis assis à la maison’. »

Le cinéaste du même film, Apoorva Lakhia, se souvient comment il a été menacé par quelques producteurs pour avoir choisi Vivek dans ledit film après sa conférence. On a dit qu’il n’obtiendrait aucun travail s’il continuait à lancer Vivek dans le film. Mais Apoorva n’a pas reculé et a affirmé dans sa récente interview qu’il avait obtenu le soutien de Sanjay Dutt et Suniel Shetty et qu’on lui avait dit de continuer le film. Apoorva a dit que Vivek était talentueux et que personne ne pouvait lui enlever ça. Il a été rapporté qu’en raison de son combat avec Salman Khan, Vivek a été boycotté par de nombreuses personnes de l’industrie.

Salman Khan a appelé Vivek Oberoi 41 fois et sa querelle avec lui a détruit sa carrière. Il y a eu de nombreux cas où Vivek s’est excusé auprès de la star de Tiger 3 mais a été royalement ignoré. Dans l’une de ses interviews, Vivek a affirmé qu’il avait été placé dans la même position qu’un acteur décédé comme Sushant Singh Rajput, mais il n’a pas fini comme lui. Aujourd’hui, Vivek travaille avec la police indienne de Rohit Shetty, où Sidharth Malhotra joue le rôle du flic principal dans la série Web.