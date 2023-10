La carrière de Sancho à Man Utd est menacée sans excuses – sources

Jadon Sancho manque de temps pour s’excuser auprès d’Erik ten Hag et il y a un sentiment croissant à Manchester United que sa carrière à Old Trafford est peut-être déjà terminée, ont déclaré des sources à ESPN.

Sancho n’a pas encore présenté ses excuses après avoir déclaré publiquement que Ten Hag avait menti sur les raisons pour lesquelles il avait été exclu avant la défaite 3-1 contre Arsenal le 3 septembre.

Ten Hag a demandé des excuses au jeune homme de 23 ans en privé et dans une déclaration publique, mais jusqu’à présent, il a hésité à le faire.

Une source a déclaré à ESPN que les suggestions que Sancho avait présenté des excuses immédiatement après l’incident, mais que celles-ci n’avaient pas été acceptées, étaient loin de la réalité.

Ten Hag, selon une source proche du dossier, n’a pas complètement fermé la porte à la possibilité que Sancho puisse être réintégré dans l’équipe, mais il est admis au sein du club que des excuses ont été reçues maintenant – plus d’un mois après son entretien social. publication dans les médias – n’aurait pas le même impact que celle reçue lors des premières discussions avec Ten Hag après le match à Arsenal.

Sancho suit toujours un programme d’entraînement individuel à la base d’entraînement de United à Carrington et a peu d’interactions avec ses coéquipiers seniors.

Samedi, il a regardé l’équipe des moins de 18 ans à Carrington tandis que la première équipe arrivait à Old Trafford avant sa victoire 2-1 contre Brentford.

Sancho, qui a signé un contrat de 73 millions de livres sterling (89 millions de dollars) avec le Borussia Dortmund en 2021, est sous contrat jusqu’en 2026 au moins et le club s’inquiète du coup financier qui serait probablement nécessaire pour faciliter son départ si il a été décidé qu’il partirait en janvier.

Sa valeur marchande a considérablement chuté après deux saisons largement décevantes à United et très peu de clubs dans le monde seraient en mesure d’égaler son salaire, qui s’élève à plus de 300 000 £ par semaine.

Une source a déclaré à ESPN que les coéquipiers anglais de Sancho, dont Harry Maguire, Marcus Rashford et Luke Shaw, avaient exhorté Sancho à s’excuser et à commencer à réintégrer l’équipe.

Cependant, certains craignent que la situation ait un impact sur le pansement et qu’une solution dans un sens ou dans l’autre doive être trouvée le plus tôt possible.