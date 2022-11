La carrière de radiodiffuseur de plus de 30 ans s’arrête pour un homme de Plainfield – Shaw Local

PLAINFIELD – La vidéo n’a pas tué la star de la radio. Les nouvelles façons dont les gens reçoivent leur musique l’ont fait.

Le vétéran de la radio Bob Zak de Plainfield espère revenir bientôt sur les ondes.

Zak a récemment quitté 95.9 The River (WERV), où il travaillait depuis 13 ans. Le 26 juillet, Zak a déclaré que la station de radio l’avait informé que la direction de la station réduisait ses effectifs.

“Quand j’ai commencé à la radio, je faisais jouer des disques et des cassettes. Tout est parti », a déclaré Zak. “Quand j’ai commencé, tu choisissais ta propre musique. Des groupes locaux se présentaient à votre station et vous demandaient : « Pouvez-vous écouter ce disque ? et si vous l’avez aimé, vous l’avez joué. Désormais, toute la musique est stockée sur un disque dur de l’ordinateur.

Une carrière de plus de 30 ans à la radio est sacrément bonne pour un ancien enfant timide qui n’a pas bien réussi à l’école, mais qui a passé des heures à écouter ses idoles, Larry Lujack sur WCFL et WLS de Chicago et Frank O’Leary sur WJOL de Joliet, et envie de les imiter.

“Il n’y avait personne en ville qui ne savait pas qui était Frank O’Leary”, a déclaré Zak. “Les deux partageaient une incroyable capacité à communiquer avec les gens et à donner l’impression que vous étiez le seul à qui ils parlaient.”

O’Leary était tellement bavard que les gens ont oublié qu’il les interviewait, a déclaré Zak. O’Leary s’est éloigné des questions typiques et a fait ressortir la personnalité et les intérêts de l’autre personne, a-t-il ajouté.

Zak a particulièrement aimé la capacité de Lujack à tisser des anecdotes parmi les chansons et à rendre toute la diffusion amusante. Zak a rappelé que Lujack avait joué plusieurs fois de suite “I Want To Hold Your Hand” des Beatles parce que Lujack adorait la chanson.

“Je n’avais entendu personne comme lui”, a déclaré Zak.

Inspiré par ces personnalités de la radio, Zak a poursuivi sa propre carrière. Au fil des ans, il a travaillé dans 14 points de vente. Zak a déclaré qu’il avait été intronisé en 2014 au Temple de la renommée de la ville de Joliet dans la catégorie Affaires / Philanthropie.

Débuts et fins

“Pour moi, cela a commencé à JJC, où j’ai eu des professeurs phénoménaux qui ont d’abord fait ressortir ma capacité à communiquer par écrit”, a déclaré Zak. « De là, je suis allé à l’USF et j’ai pensé : ‘Eh bien, je suppose que je peux écrire, mais puis-je parler ?’ Et j’ai eu la chance d’avoir Art Hellyer comme professeur. Il m’a beaucoup appris et m’a fait sortir de ma coquille.

Avec une attitude de “Je pense que je peux le faire”, Zak a maîtrisé l’équipement, s’est entraîné – et s’est ensuite entraîné encore plus. Après avoir obtenu son diplôme, Zak a commencé sa carrière à la radio en tant que journaliste et journaliste au WJRC à Joliet.

Cette même année – 1983 – Zak est également devenu l’animateur de l’émission matinale de la station et de l’émission « Golden Oldies » du samedi.

En 1984, Zak est allé au WCCQ à Crest Hill en tant qu’annonceur du matin et directeur des programmes, au même moment où la station a lancé son format de musique country. En 1985, Zak est devenu l’animateur de l’émission de l’après-midi à WJOL. Le soir, Zak a joué la musique du Top 40 sur la station sœur de WJOL, WLLI.

Cinq ans plus tard, Zak a quitté WJOL pour animer l’émission de midi sur WCFL à Chicago, une station d’anciens. Deux ans plus tard, Zak était de retour à l’Université de St. Francis – cette fois, en tant qu’employé.

Dans ce rôle, Zak a enseigné, géré la station de radio de l’université et lancé l’émission de radio populaire et continue “Spirit of Christmas”, qui diffuse de la musique des fêtes sans interruption de Thanksgiving au jour de l’An.

Pendant qu’il travaillait à l’université, Zak était également à l’antenne de deux stations de radio locales. L’un était WJTW à Joliet et l’autre était la radio WCSJ à Morris, où Zak a animé un talk-show le week-end.

Dans les années 1990, Zak est apparu sur deux stations de rock classique de Chicago avant de s’installer au 95.9 The River à Naperville, où Zak a commencé comme animateur de week-end. Avant longtemps, Zak était à l’antenne sept jours sur sept, tous les soirs de semaine et tous les jours de week-end.

À ce moment-là, les gens se connectaient et acquéraient de la musique de différentes manières, par voie électronique et par diffusion en continu.

Dans cette industrie en mutation, Zak a également changé.

“Vous commencez à vous allonger dans votre lit la nuit en pensant:” Je peux écrire. Je peux communiquer », a déclaré Zak. “Ce que nous faisons [on radio stations] est de communiquer des informations. Une grande partie est basée sur la promotion des entreprises d’autres personnes. J’ai pensé : ‘Je peux faire ça. Je peux traduire cela en faisant du marketing. Ce que j’ai appris pendant toutes ces années à la radio, je l’ai appliqué pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs.

Ce qui manque aujourd’hui à la radio, c’est le “facteur ludique, le facteur humain”. Il y a des signes que Zak n’est pas le seul à les manquer. Par exemple, dit-il, le vinyle connaît une résurgence – pas parmi les personnes âgées comme on pourrait s’y attendre, mais parmi les jeunes qui aiment interagir avec la pochette et les notes de pochette, ce que la musique en ligne ne peut pas fournir.

Zak veut retourner à la radio un jour, mais il est également réaliste quant à ses chances.

“Les choix sont de plus en plus limités”, a déclaré Zak. « Il y en a moins qu’avant. De nombreuses stations de radio appartiennent à des entreprises et diffusent essentiellement à partir d’un satellite à Los Angeles ou à New York. La localisation n’y est pas. Mais je l’explore et je n’exclus rien à ce stade.