La carrière de Pelé aurait-elle été meilleure avec un déménagement en Europe ?

La veillée mortuaire et les funérailles de Pelé ont montré très clairement que l’histoire de sa vie a un aspect local, ainsi qu’un aspect national et mondial. Il est facile pour les gens de considérer Pelé comme l’homme qui a le plus contribué à la construction de la Coupe du monde et à faire du Brésil le premier pays à remporter le tournoi à trois reprises, mais les derniers jours ont également montré clairement à quel point il comptait pour la ville de Santos.

Son cercueil était drapé d’un drapeau de Santos ainsi que d’un drapeau du Brésil et alors qu’il faisait sa procession dans les rues de la ville, un nombre impressionnant de personnes en deuil portaient des chemises Santos. Avant d’appartenir à quelqu’un d’autre, il appartenait à Santos.

2 Connexe

Pelé n’est pas né dans la ville mais après y être arrivé pour signer pour le club à l’âge de 15 ans, c’est devenu sa base. Selon les normes brésiliennes, c’est une petite ville. Avec une population de moins d’un demi-million d’habitants, elle est éclipsée par la métropole voisine de Sao Paulo. Mais il a sa propre identité ; il a une atmosphère tropicale, comme une mini version de Rio de Janeiro et, en tant que port, il a une touche cosmopolite.

Pelé est arrivé en garçon de la campagne. Il n’avait jamais vu la mer auparavant et s’y précipita pour confirmer que l’eau était bien salée. Santos a aidé à urbaniser Pelé ; c’était un bon camp de base, une maison de transition. Après avoir conquis la ville de Santos, il était prêt à conquérir le monde avec le club Santos.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Étonnamment, la petite équipe de la ville pouvait prétendre être la meilleure équipe de club du monde pendant les années Pelé. Lors de la Coupe Intercontinentale de 1962 (les vainqueurs de la Copa Libertadores d’Amérique du Sud contre les vainqueurs de la Coupe d’Europe), ils ont battu Benfica 8-4 sur deux manches, Pelé en marquant cinq lui-même. Et, même avec Pelé blessé, ils ont vaincu l’AC Milan 1-0 en séries éliminatoires (après un match nul 6-6 au total) l’année suivante.

Pelé et son casting de soutien ont marqué l’histoire, et il n’est pas étonnant que lui et la ville soient si étroitement associés. Mais était-ce un mariage forcé ? L’attaquant a attiré beaucoup d’attention de la part des grands clubs européens, mais il a été déclaré trésor national et, à ce titre, il n’a pas été autorisé à partir à l’étranger. Est-ce une honte ? Cela porte-t-il atteinte à son héritage qu’il n’ait jamais joué au football de club en Europe ?

C’est à ce stade qu’il faut se méfier de regarder les événements d’hier à travers le prisme d’aujourd’hui. Nous nous sommes habitués à la suprématie du football interclubs européen, à l’idée que le continent parvient à attirer et à monopoliser les meilleurs joueurs de toute la planète. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Tout au long de la carrière de Pelé, le gouffre actuel entre le football interclubs en Europe et en Amérique du Sud n’existait tout simplement pas. Le jeu sud-américain était au moins aussi fort – comme Pelé lui-même l’a prouvé lorsqu’il a déclenché une émeute contre Benfica en 1962 – et il n’y avait pas de gouffre financier entre les deux continents, ce qui est un développement moderne en raison des revenus mondiaux de la télévision.

Pelé ne manquait rien en termes techniques ou financiers en restant avec Santos et d’une manière importante, il gagnait.

A cette époque, le Brésil ne sélectionnait pas les joueurs qui gagnaient leur vie à l’étranger. Cela ne s’appliquait pas seulement à l’Europe non plus. Le merveilleux défenseur central Orlando, homme clé du triomphe de 1958, a raté la Coupe du monde 1962 parce qu’il était occupé à atteindre un statut légendaire avec Boca Juniors en Argentine. Ce n’est que dans les années 1980, avec l’ouverture du marché mondial, que le Brésil a commencé timidement à intégrer des acteurs basés en Europe. Ainsi, passer 18 ans à Santos a permis à Pelé d’atteindre un statut mythique en Coupe du monde.

Pelé a joué contre Benfica mais a rarement joué contre les meilleurs clubs européens. Tony Triolo/Sports illustrés via Getty Images

Mais il y a un sens dans lequel il pourrait être regrettable que Pelé n’ait pas traversé l’Atlantique. Après avoir remporté la Copa Libertadores en 1962 et 1963, Santos a été battu en demi-finale de la compétition au cours des deux années suivantes. Et après cela, ils ont refusé de participer aux Libertadores, pour des raisons tout à fait rationnelles.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

À l’époque où le football ne devenait pas un événement conçu pour la télévision, les revenus provenaient du box-office, des gens qui achetaient des billets pour aller au stade. L’Amérique du Sud est vaste, avec des liaisons de transport précaires et coûteuses, et il n’était tout simplement pas possible de gagner suffisamment d’argent grâce à la vente de billets pour compenser les frais de voyage tout en réalisant des bénéfices. En tant que petit club de la ville avec une petite capacité de stade, Santos a dû trouver un moyen de payer Pelé et ses coéquipiers extrêmement talentueux. S’ils devaient voyager, ce serait pour jouer plusieurs matchs plutôt qu’un seul match Libertadores, alors le club a établi son propre calendrier de matches amicaux, partant en tournée dans le monde entier.

Cela a eu des avantages, en particulier en Afrique où Santos a tourné en 1967 et à nouveau en 1969. Ils sont allés en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, ainsi qu’en Europe et en Amérique du Sud. Une grande partie de cela était un travail missionnaire important pour le jeu. Dans beaucoup de ces endroits, le public n’avait jamais rien vu de comparable.

Mais il est regrettable qu’en abdiquant les Libertadores, Santos ait laissé le champ libre aux équipes argentines à un moment où ce pays traversait un moment où le football sans compromis et souvent brutal occupait le devant de la scène, ce qui s’est vite avéré suffisant pour effrayer les Européens. de la Coupe Intercontinentale, une compétition qui avait connu des débuts si prometteurs.

Ce concours de Coupe Intercontinentale de 1962 entre Benfica et Santos avait été vraiment spectaculaire, une occasion digne de ce que Pelé considérait comme la plus belle performance de sa carrière. Imaginez si, six ans plus tard, une équipe de Manchester United composée de George Best, Bobby Charlton et Dennis Law s’était heurtée à Pelé et compagnie lors de matchs joués à domicile et à l’extérieur ? Ces événements auraient été gravés dans la mémoire du sport. En effet, toute l’histoire du football interclubs aurait pu suivre un cours différent.

Avec l’incroyable histoire de Pelé, nous devrions, bien sûr, être plus que reconnaissants pour ce que nous avons reçu. Mais il est difficile de résister à l’idée que si Santos avait trouvé un moyen de rester dans la Copa Libertadores, nous pourrions avoir encore plus à regarder avec le sourire.