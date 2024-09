La carrière de Max Kepler aux Twins du Minnesota est terminée

Crédits : John Leyba-USA TODAY Sports

Il était possible que les Twins du Minnesota obtiennent quelques renforts pour la dernière semaine de la saison. Aucun changement d’effectif n’a été annoncé avant le match de mardi, et nous savons désormais que la saison de Max Kepler est terminée.

Pas de tournée d’adieu pour Max Kepler des Twins du Minnesota

Max Kepler souffre de douleurs au genou depuis plusieurs semaines. Il a finalement été placé sur la liste des blessés après avoir fait souffrir l’alignement en essayant de jouer malgré ces douleurs. Après avoir affronté des lanceurs en direct lundi, il a été décidé qu’il serait mis hors jeu, mettant ainsi fin à sa saison.

Max Kepler ne devrait pas revenir en saison régulière, déclare Rocco. Chris Paddack a lancé en direct hier et prévoit de lancer à nouveau jeudi, avec un point de décision possible après cela. Justin Topa se sent physiquement prêt à revenir, dit-il, après que ses deux sorties avec les Saints se soient bien passées. — Parc Do-Hyoung (@dohyoungpark) 24 septembre 2024

Les Twins du Minnesota ont signé Kepler alors qu’il était adolescent en provenance d’Allemagne. Il a été avec l’organisation depuis 2010. Joe Mauer était encore receveur et Target Field avait moins d’un an. 1 072 matchs au niveau des ligues majeures à son actif, Kepler a lancé 161 circuits avec une ligne de frappe de .237/.318/.429.

Le #MNTwins composition la dernière fois que Max Kepler ne faisait pas partie de l’organisation : Denard Span CF

Orlando Hudson 2B

Joe Mauer C

Justin Morneau 1B

Michael Cuddyer 3B

Jason Kubel RF

Delmon Young LF

Nick Punto SS

Carl Pavano P (20/06/10) — Ted (@tlschwerz) 24 septembre 2024

Après une solide saison 2018, les Twins du Minnesota ont prolongé le contrat de Kepler (et de Jorge Polanco). Kepler a frappé 36 circuits, un sommet en carrière, en tant que membre éminent de la Bomba Squad 2019. En dehors de sa résurgence en 2023, ce serait la seule saison au-dessus de la moyenne en attaque.

Max Kepler est sur le point de réaliser 120 home runs cette saison#BombaSquad | #MNTwins pic.twitter.com/Nq4b9mbY8j — Bally Sports North (@BallySportsNOR) 25 juillet 2020

À 32 ans, Kepler sera libre pour la première fois. Il est probable que quelqu’un lui propose un contrat d’un an pour jouer au champ droit. Il reste classé au-dessus de la moyenne défensivement cette saison, il affiche quatre retraits au-dessus de la moyenne et deux points de valeur défensive.

La réalité est que le prétendant ne sera pas le Minnesota, et les deux parties se sépareront pour la première fois depuis plus d’une décennie.

L’aide au lancer est également incertaine pour les Twins

Kepler n’était pas le seul joueur à tenter de revenir pour les Twins du Minnesota. Justin Topa, acquis dans le cadre de l’échange de Jorge Polanco, n’a pas encore joué un match de ligue majeure cette saison. Physiquement prêt à jouer, Topa n’a pas encore reçu l’autorisation du Minnesota. a fait quelques apparitions en cure de désintoxication pour les Saints, mais a accordé trois points sur un circuit lors de la première sortie.

Une ovation debout pour Chris Paddack. Il a accordé un simple en début de manche sur son premier lancer, mais a rapidement éliminé les trois frappeurs suivants. Le truc a l’air vraiment bien. Une balle rapide jusqu’à 99,0 mph, le lancer le plus dur de sa carrière en MLB. pic.twitter.com/mjGQ8Qdszs — Parc Do-Hyoung (@dohyoungpark) 27 septembre 2023

L’enclos des Twins a été en ruine au cours de la deuxième moitié de saison, et Topa semble donner un coup de pouce à Rocco Baldelli. Chris Paddack est sorti depuis juilletet il occuperait également une place dans l’enclos des releveurs. La saison dernière, le Minnesota a placé Paddack dans l’enclos après qu’il se soit remis d’une opération de Tommy John. Les résultats en tant que partant cette année ont été au mieux moyens.

Le choix du Minnesota de ne pas activer l’un ou l’autre des lanceurs mardi est révélateur. Attendre jusqu’à jeudi pour une autre séance de lancer contre Paddack ne lui donne en fait qu’un seul match pour avoir un impact. En réalité, il semble que le calendrier soit sur le point de s’épuiser.

Il reste aux Twins six matchs et ils sont à la traîne des Royals de Kansas City et des Tigers de Detroit pour une dernière place en séries éliminatoires.

