La carrière de manager de Rooney en jeu alors que Derby affronte un match décisif

Wayne Rooney sait tout sur les enjeux élevés et la tension fulgurante qui accompagnent le dernier jour de la saison, mais rien de ce qu’il n’a jamais vécu avec Manchester United ne pourra égaler la pression qu’il ressentira en tant que manager du comté de Derby. Tout simplement, si tout va mal pour Rooney et Derby, sa carrière de manager pourrait être terminée après seulement 175 jours.

Le premier travail d’un manager est généralement son plus important. Réussissez, et vous pouvez chercher à gravir les échelons vers un club plus grand ou une division supérieure, mais si vous échouez, bonne chance pour persuader un propriétaire de club de donner une deuxième chance à quelqu’un dont la première tentative s’est soldée par une relégation.

Et c’est la sombre perspective qui attend Rooney. Le succès de Frank Lampard au cours de sa seule saison à la tête de Derby, lorsqu’il a guidé l’équipe vers la finale des éliminatoires du championnat, l’a propulsé au poste de Chelsea en 2019, mais Rooney se bat maintenant pour survivre plutôt que de passer à autre chose en raison de la situation difficile de Derby au bas du championnat.

C’est une équation assez simple pour Rooney et son équipe. Si Derby remporte son match à domicile contre Sheffield mercredi samedi (diffusez en direct sur ESPN +, 7 h 30 HE, États-Unis uniquement), ils éviteront la relégation en League One – le troisième niveau du jeu anglais. Perdez, et mercredi ira au-dessus d’eux et reléguera l’équipe de Rooney. En cas d’égalité de Derby, ils seraient toujours relégués à la différence de buts si Rotherham United gagnait à Cardiff City.

« Nous devons bien nous préparer et être prêts », a déclaré Rooney après la défaite 2-1 de samedi dernier à Swansea. « Nous devons aller gagner le match contre Sheffield mercredi; c’est aussi simple que cela. Nous savons ce que nous devons faire. »

TABLE DES CHAMPIONNATS Équipe Points GD 21. Derby 43 -22 22. Rotherham 41 -16 23. Sheff mercredi 40 -21 24. Wycombe 40 -33 Les trois derniers relégués en Ligue 1.

Cependant, Derby entame son week-end décisif après avoir perdu ses six derniers matchs. Bien qu’ils sachent ce qu’ils ont dû faire pendant des semaines, Rooney et ses joueurs ont toujours échoué.

Ils n’ont remporté qu’un de leurs 14 derniers matchs, prenant six points sur un possible 42. Donc, quelle que soit la façon dont vous établissez les statistiques, ils ne font pas une lecture agréable pour Rooney, qui a initialement pris la charge intérimaire après le limogeage de Phillip Cocu en novembre dernier, alors que l’équipe était en bas du tableau avec une seule victoire en 11 matchs.

Il y a bien sûr des facteurs atténuants. Rooney a hérité d’une équipe perdante et son temps à la tête a été éclipsé par une reprise ratée du club, par Bin Zayed International, basé à Dubaï, et une autre, dirigée par l’agent espagnol Erik Alonso, qui a fait l’objet des propriétaires et directeurs de l’EFL. test depuis début avril.

Alonso a rejeté les informations selon lesquelles il prévoyait de financer sa candidature en empruntant contre le stade, Pride Park, mais des sources ont déclaré à ESPN que les propriétaires de Derby étaient sceptiques quant au fait qu’Alonso puisse conclure un accord.

Wayne Rooney a perdu plus de la moitié de ses matchs en tant que manager de Derby. Getty Images

Sur le terrain, la défaite sur blessure du défenseur polonais Krystian Bielik, meilleur joueur de Derby, en janvier a été un coup de marteau, tandis que les signatures de prêt de Rooney, notamment l’attaquant de Manchester City Patrick Roberts et le défenseur de Manchester United Teden Mengi, n’ont pas réussi à avoir un impact. . En revanche, Lampard a décroché le jackpot avec ses signatures de prêt à Derby – Mason Mount, Fikayo Tomori et Harry Wilson.

Bien que Rooney ne puisse pas contrôler les problèmes hors du terrain tels que la prise de contrôle et même la capacité du club à attirer des joueurs sur le marché des transferts, la situation sur le terrain est de sa responsabilité et les résultats et les performances ont toujours été médiocres.

Derby n’a remporté aucun match cette saison quand il a concédé le premier et Rooney a perdu plus de la moitié de ses matchs en charge – 18 défaites, 10 victoires et 7 nuls en 35 matches.

Quand il a interrompu son passage dans la Major League Soccer avec deux saisons pour exécuter son contrat à DC United en 2019, c’était à cause de l’opportunité de commencer sa carrière d’entraîneur à Derby sous Cocu. Rooney avait exprimé sa détermination à gérer et il semblait judicieux d’apprendre les ficelles du métier sous la direction d’un entraîneur expérimenté. Il a rejoint Derby en tant que joueur, puis a raccroché les bottes lorsqu’il a pris la relève en tant que manager.

Steven Gerrard avait opté pour un parcours similaire en travaillant comme entraîneur des moins de 19 ans à Liverpool, acquérant ses qualifications d’entraîneur, avant d’accepter le poste de manager chez Rangers en 2018. Deux ans plus tôt, Gerrard avait rejeté la possibilité de gérer MK Dons en affirmant qu’il n’était pas pas prêt pour le rôle. Alors que Rooney languit, Gerrard a mené les Rangers à un premier titre de champion écossais en 10 ans et ils sont à deux matchs de terminer une campagne de championnat invaincue.

Gerrard a pris son temps et a choisi son premier emploi avec sagesse, mais Rooney en a profité pour lancer sa carrière de manager avec une équipe ancrée au pied de la table, avant d’avoir acquis toutes ses qualifications d’entraîneur alors que le recul suggère qu’il aurait été plus intelligent de choisir. son moment.

Le football est jonché d’anciens joueurs de haut niveau prenant de fausses mesures dans la gestion et beaucoup n’ont pas réussi à se remettre d’un échec dans leur premier emploi.

Gary Neville n’est pas revenu à la direction depuis son limogeage après seulement 28 matchs à la tête de Valence en 2016, tandis que la carrière de manager d’Alan Shearer a commencé et s’est terminée par une relégation en tant que manager par intérim à Newcastle United en 2009.

Paul Scholes n’a duré que 31 jours à la tête d’Oldham Athletic en 2019, tandis que la période de 20 matchs de Thierry Henry à la tête de Monaco en 2018-19 s’est terminée avec le limogeage après seulement quatre victoires à la tête. Le Français a tenté de relancer sa carrière de manager en MLS avec l’Impact de Montréal, mais est parti plus tôt cette année après 15 mois à la tête pour des raisons familiales.

Si le premier rôle de direction de Rooney se termine par une relégation et un licenciement chez Derby, il n’a qu’à regarder Neville, Scholes, Shearer et Henry pour comprendre ce qui l’attend.

L’échec dans votre premier emploi signifie que votre deuxième sera probablement moins attrayant, si cette opportunité se présente même. L’enjeu est donc incontestablement élevé pour Rooney samedi – sa carrière de manager pourrait reposer sur ses 90 prochaines minutes.