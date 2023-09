La carrière de Luis Severino chez les Yankees pourrait être terminée suite à l’annonce d’une blessure

NEW YORK — Le temps de Luis Severino avec les Yankees de New York est peut-être terminé.

Le manager Aaron Boone a déclaré que les tests avaient révélé une tension oblique gauche de haute qualité samedi – un jour après que Severino ait déclaré qu’il avait l’impression « que quelqu’un m’avait tiré dessus » après avoir ressenti une douleur sur le monticule et avoir immédiatement quitté le match.

« Il a fini son année », a déclaré Boone aux journalistes après une défaite 9-2 contre les Brewers de Milwaukee au Yankee Stadium.

La nouvelle a gâché encore plus ce qui était censé être une belle journée dans le Bronx pour les Yankees. Dans l’après-midi, l’équipe a profité de sa Journée des anciens pour honorer le 25e anniversaire des Yankees de 1998 qui ont remporté un record de la Ligue américaine en 114 matchs de saison régulière et ont remporté un titre de la Série mondiale.

Mais ensuite, des pluies intenses et du vent ont retardé de deux heures et 40 minutes le départ de 14 heures. Et puis l’enclos des releveurs des Yankees s’est effondré après une solide performance de cinq manches et deux points du lanceur partant Mike King. Il s’agissait de la troisième défaite consécutive des Yankees après avoir remporté cinq matchs consécutifs, un sommet de la saison.

« Certainement difficile », a déclaré Boone, faisant référence au diagnostic de Severino.

Luis Severino, ému, décrit la douleur qu’il a ressentie sur le monticule : « J’ai l’impression que quelqu’un m’a tiré dessus. » pic.twitter.com/7XCvgPqnfF – Réseau OUI (@YESNetwork) 9 septembre 2023

À l’approche de l’agence libre, ce qui aurait pu être le dernier lancer de Severino avec les Yankees était une balle rapide à 92 mph que Bryce Turang de Milwaukee a frappé pour un simple sans retrait en cinquième manche vendredi. Après le terrain, Severino a immédiatement laissé tomber son gant et s’est plié en deux de douleur. Dans une interview d’après-match, Severino a déclaré qu’il ressentait une « douleur profonde et aiguë » dans son oblique – une douleur qui l’avait suivi des heures après le match.

Boone a déclaré que le côté positif pour Severino était que la blessure ne devrait pas perturber sa préparation hors saison.

« Donc, c’est au moins quelque chose », a déclaré Boone. « Pas une blessure au bras ou quelque chose comme ça. J’espère qu’il guérira et fera ce qu’il faut pour se mettre dans une bonne position pour l’année prochaine.

Le voltigeur droit Aaron Judge a joué neuf saisons avec Severino dans l’organisation des Yankees, entre les mineurs et les majeurs. Il a déclaré qu’il serait « difficile » de trouver les bons mots à dire à Severino, et il a reconnu que le natif de la République dominicaine pourrait ne pas faire partie de l’équipe l’année prochaine.

« Je ne sais vraiment pas si j’ai encore les mots », a déclaré Judge. « Mais je trouverai quelque chose. »

Severino n’était pas disponible pour parler aux journalistes après la défaite de samedi.

Samedi, le directeur général des Yankees Brian Cashman et l’assistant spécial Omar Minaya étaient présents au Japon alors que Yoshinobu Yamamoto des Orix Buffaloes a lancé un coup sûr. Yamamoto, 25 ans, devrait être affecté cette intersaison.

Bien sûr, il n’est pas gagné d’avance que les Yankees ne signeront pas à nouveau Severino. Ils connaissent ses antécédents médicaux mieux que quiconque, et Severino préférera peut-être rester avec un contrat de preuve en 2024. Un dépisteur vétéran de la Ligue nationale qui a regardé Severino vendredi a émis l’hypothèse qu’il pourrait avoir besoin de conclure un contrat d’un an avec des incitations ensuite. année pour prouver qu’il peut rester en bonne santé pendant une saison complète.

Le temps passé par Severino avec les Yankees a été brillant au début, mais s’est rapidement estompé dans une masse de blessures et de déceptions.

Recruté à l’âge de 16 ans pour 250 000 $ en 2011, il est rapidement devenu un espoir prisé, déchirant les ligues mineures et faisant ses débuts électriques dans les majors à 21 ans en 2015.

En 2017, il était All-Star et il a terminé troisième lors du vote pour le Cy Young Award de la Ligue américaine, avec une fiche de 14-6 avec une MPM de 2,98 en 31 départs. Il a suivi cette saison avec une année 2018 tout aussi superbe, participant une fois de plus au All-Star Game et décrochant une neuvième place au Cy Young Award en obtenant une fiche de 19-8 avec une MPM de 3,39 en 32 départs.

Sentant que Severino pourrait occuper une place au sommet de la rotation des Yankees pendant longtemps, le directeur général Brian Cashman a cherché à renforcer un noyau de jeunes, dirigé par Judge. Il a convenu avec Severino d’un contrat de 40 millions de dollars sur quatre ans quelques minutes seulement avant leur audience d’arbitrage de février 2019. L’accord s’est soldé par un désastre.

Severino n’a lancé que 26 matchs sur la durée de l’accord, faisant face à une longue liste de blessures : inflammation de la coiffe des rotateurs, foulure latérale, opération de Tommy John, foulure à l’aine droite, puis une autre foulure latérale.

Mais en 2022, la MPM de 3,18 de Severino en 19 matchs et des éclairs de son ancien génie ont convaincu les Yankees de choisir son option d’équipe de 15 millions de dollars pour la saison 2023. Cela aussi s’est avéré une erreur. Il a commencé l’année sur la liste des blessés avec une autre tension latérale, ayant besoin d’ici le 21 mai pour faire son premier départ dans les ligues majeures. Ensuite, il est allé 4-8 avec une MPM de 7,98 en 15 matchs (14 départs), se qualifiant à un moment donné de « le pire lanceur du match ».

Severino semblait cependant potentiellement franchir un cap. Au cours de ses quatre derniers départs, y compris vendredi, il avait une MPM de 2,49.

(Photo : Wendell Cruz / USA aujourd’hui)