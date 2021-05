La carrière de Lionel Messi à Barcelone alors qu’il envisage de partir

Le point de vue de Graham Hunter

Que cette saison de découvertes remarquables (Pedri, Ilaix Moriba, Ansu Fati) et d’évolutions remarquables (Frenkie De Jong, Oscar Mingueza, Ronald Araujo et Ousmane Dembele) ait suffi à convaincre Messi de rester à Barcelone est un sujet brûlant. Et un déroutant.

A-t-il envie de partir? Non. Sa famille aura-t-elle une grande influence sur ce qui se passera ensuite? Oui. Peut-être pas un facteur purement déterminant, mais si Messi était convaincu qu’il était sur le point d’être payé, ce que ce club criblé de dettes peut réellement se permettre pour conserver ses services, et s’il était convaincu qu’il y avait la volonté, plus le budget, de renforcer deux ou trois positions où l’équipe Blaugrana est « courte », il aurait probablement déjà annoncé son intention de rester. Mais la situation financière du Camp Nou est si précaire qu’il n’en est pas encore sûr.

Ma meilleure supposition? 60-40, il reste, mais les 40% ne doivent pas être écartés. Après tout, Messi a fait des choses « contre toute attente » toute sa carrière.