Sans le revers d’une blessure dévastatrice, la vie de Bradley Walsh aurait pu être très différente.

Nous avons l’habitude de voir l’adorable présentateur sur nos écrans devant le jeu télévisé ITV The Chase ou de voyager à travers le monde avec son fils Barney.

Mais Brad était au départ sur un chemin très différent vers la célébrité qui lui aurait également valu l’admiration de millions de personnes à la télé.

Après avoir quitté l’école à l’âge de 16 ans, Bradley a obtenu un emploi d’apprenti à l’usine de moteurs Rolls-Royce dans sa ville natale de Watford.

Mais sa vraie passion était le football, ayant commencé sa carrière de jeune chez Wormley Rovers dans la Ligue du comté de Hertfordshire avant d’être repéré par un dépisteur.

L’hôte de Chase a signé en tant que joueur professionnel pour Brentford, qui réside actuellement dans le deuxième niveau du football anglais, en 1978, alors qu’il avait 18 ans.









Brad était dans les livres de Brentford pendant la meilleure partie de deux ans mais n’a pas réussi à faire une seule apparition complète pour la première équipe.

Il a joué dans les réserves et a été prêté à Barnet, faisant cinq apparitions au cours de la saison 1978-79.

Même alors, il était clair que Bradley avait la comédie dans ses veines, car il montait sur scène lors des dîners de fin de saison pour divertir ses collègues joueurs et son personnel.

Le cadeau a continué à jouer pour Chalfont St Peter, Tring Town et Dunstable Town – mais sa carrière de footballeur s’est terminée radicalement tôt.

Après avoir subi des fractures de la cheville à l’âge de 22 ans, ses rêves de continuer à jouer professionnellement sont restés en lambeaux.







(Image: Reuters)



Brad a été contraint de prendre une retraite anticipée, mais la perte du football a été le gain de l’industrie du divertissement.

Pendant que Bradley jouait à Brentford, il exécutait des routines de comédie dans des clubs sociaux.

Pendant ce temps, il se lie d’amitié avec son camarade de bande dessinée Joe Pasquale – le couple gravissant les échelons de la comédie ensemble.

« Nous sommes aussi proches que deux types peuvent l’être – Bradley est comme un frère pour moi », a déclaré Joe l’année dernière.

Nous avons commencé par faire des spectacles de talents dans les clubs sociaux alors qu’il jouait à Brentford et nous avons tout de suite commencé. «

Après avoir travaillé comme bluecoat chez Pontins, Brad a accueilli la version britannique de Wheel of Fortune en 1997 avant d’apparaître sur le feuilleton ITV Night and Day.







(Image: Daily Mirror)



Puis il est vraiment devenu célèbre en tant que voleur adorable Danny Baldwin sur Coronation Street, mais le football a toujours joué une grande partie de sa vie.

Bradley a joué dans le film de comédie culte Mike Bassett: England Manager en tant qu’entraîneur adjoint Dave Dodds en 2001.

Le fervent partisan d’Arsenal a également commenté la finale de la FA Cup 2002 pour Sky lorsque son équipe a battu Chelsea.

Il est retourné au Griffin Park de Brentford en 2006 pour enregistrer le DVD des faits saillants de «Soccer Shockers».

Mais il a continué à jouer au football, en compétition dans une équipe All Stars contre Liverpool Legends lors d’un match commémoratif à Hillsborough en 2009.







(Image: AFP)



Bradley a honoré le même terrain que Diego Maradonna, mais pas de la manière qu’il aurait probablement imaginée lors de ses débuts.

Depuis lors, il a fait partie intégrante de Soccer Aid, jouant sur le terrain lors des éditions 2006 et 2010.

Pour le plus grand plaisir des 72 000 supporters à Old Trafford en 2010, Brad a marqué un penalty pour l’Angleterre quelques jours à peine après son 50e anniversaire et a célébré en faisant signe à son nom au dos de son maillot.

Alors qu’il a maintenant raccroché les bottes, Bradley est de retour pour les derniers Soccer Aids en tant qu’entraîneur du manager de l’Angleterre Sam Allardyce.

En 2019, Bradley a en fait reçu une leçon sur le football sur The Chase d’Anne Hegerty of all people.







(Image: Manchester United via Getty Imag)



Quand la question demandait quel club était en concurrence avec Portsmouth dans le soi-disant «Derby du chantier naval», Brad n’avait aucune idée.

« Eh bien, je n’ai jamais entendu parler de cela », a avoué le présentateur, qui ne savait pas que la réponse était en fait Plymouth Argyle.

« Ouais, mais le plus proche de Portsmouth est Southampton à un kilomètre de la campagne. Plymouth Argyle? C’est dans un comté complètement différent pour un coup d’envoi? »

Anne n’a pas été impressionnée par son manque de connaissances en football et a souligné qu’il s’agissait uniquement de chantiers navals.

« Quand vous jouez un derby, c’est censé être très, très rapproché », s’est exclamé Brad.