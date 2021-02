La carrière de footballeur de Mark Wright à Crawley subit un autre coup dur alors qu’une blessure le force à quitter le terrain

La carrière de footballeur de Mark Wright a subi un autre coup dur car il a été contraint de rater un match.

L’ex-star de TOWIE a été obligée de s’isoler peu de temps après avoir rejoint Crawley après une épidémie de coronavirus au club.

Et maintenant, il a de nouveau été forcé de quitter le terrain après avoir subi une grave blessure à l’entraînement.

Le joueur de 34 ans a rejoint l’équipe de la Ligue 2 en décembre et a fait ses débuts complets le week-end dernier contre Harrogate.

Il a eu une première mi-temps désastreuse et a été remplacé lorsque son équipe a perdu 3-0.

Et on lui a refusé le changement pour se faire pardonner après avoir été blessé à l’entraînement et avoir raté le match d’aujourd’hui contre Stevenage.







Il a dit à ses fans sur Twitter: « Petite mise à jour. Depuis le match de samedi dernier pour Crawley, je n’ai plus d’entraînement.

« Je me suis blessé à la hanche / aux côtes du côté gauche en frappant le ballon.

« Je ne serai pas là ce soir à cause de cela mais j’espère être de retour à l’entraînement jeudi.

« Bonne chance aux gars ce soir. »

Son équipe a perdu 1-0, son rival Elliot Osborne marquant le but gagnant à la 83e minute.







Mark était un joueur semi-professionnel à Crawley lors de la saison 2006/07 avant de devenir célèbre dans The Only Way Is Essex.

Peu de temps après son retour dans l’équipe, il a été contraint de s’isoler chez lui avec sa femme Michelle Keegan.

Le club a été plongé dans la crise lorsque 11 personnes ont été testées positives pour Covid-19.

Il doit également reporter son émission quotidienne de fitness BBC2 qui devait commencer la semaine suivante, bien qu’il ait continué à animer son émission du soir Heart Radio de chez lui.







L’agent de Mark a déclaré au Mirror à l’époque: « Certains des coéquipiers de Mark à Crawley Town ont été testés positifs, ce qui signifie que leur match en FA Cup contre Bournemouth le week-end prochain a été reporté. Unis quand Crawley les a battus, rien de plus.

«Mark suit bien sûr toutes les directives de Covid alors qu’il s’isole à la maison.

« Par conséquent, il a dû reporter sa nouvelle émission quotidienne de fitness BBC 2, Workout the Wright Way, d’une semaine, qui devait commencer lundi prochain. Alors maintenant, le lundi 1er février.

« Mark diffusera également son émission de radio quotidienne Heart Evening et Sunday depuis chez lui, ce qu’il a fait hier soir jusqu’à ce qu’il soit autorisé à revenir à la radio Heart Leicester Square Studios. »