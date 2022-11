La carrière de Cristiano Ronaldo à Man Utd est presque terminée; le club demande la résiliation du contrat et une action en justice

Manchester United a déclaré avoir “entamé les mesures appropriées” à la suite de l’interview explosive et non autorisée de Cristiano Ronaldo avec des sources disant à ESPN qu’ils cherchaient à résilier son contrat et à intenter une action en justice pour rupture de contrat.

United a attendu que l’intégralité des commentaires de Ronaldo ait été rendue publique avant de décider de sa réponse et après la diffusion de la dernière partie de l’interview avec Piers Morgan jeudi au Royaume-Uni, le club, selon des sources, cherche à mettre fin au 37 -contrat d’un an, qui court jusqu’en juin. Des sources ont ajouté que United avait nommé des avocats pour explorer la possibilité de poursuivre Ronaldo pour rupture de contrat.

Lors d’une réunion lundi, Ten Hag a déclaré aux patrons de clubs, dont le coprésident Joel Glazer, le directeur général Richard Arnold et le directeur du football John Murtough, qu’il ne voulait pas que Ronaldo revienne après la Coupe du monde et que l’international portugais serait informé qu’il n’était pas le bienvenu. à la base d’entraînement de United à Carrington après le tournoi au Qatar.

Une déclaration du club publié par United vendredi se lit comme suit : “Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que ce processus n’aura pas abouti.”

Des sources ont déclaré à ESPN que United prenait des conseils juridiques depuis lundi matin après que des parties de l’interview de Ronaldo avec Piers Morgan sur TalkTV aient été divulguées dimanche.

Ronaldo a exaspéré le club en affirmant qu’il n’avait fait “aucun progrès” depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, tout en affirmant qu’il “ne respecte pas” Ten Hag.

Il a également affirmé que Ten Hag l’avait “provoqué” pour qu’il refuse de se présenter comme remplaçant contre Tottenham Hotspur en octobre, entraînant sa suspension pour le match nul 1-1 à Chelsea.

Ronaldo s’est entraîné avec le Portugal à Lisbonne et devrait arriver au Qatar avec le reste de l’équipe vendredi à 23 heures, heure locale. Le Portugal lance sa campagne de Coupe du monde contre le Ghana le 24 novembre.

Des sources ont déclaré à ESPN que United espère conclure son action contre Ronaldo “le plus rapidement possible”.