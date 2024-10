La carrière de Cate Blanchett ruinée par un scandale sexuel

Écrit et réalisé par Alfonso Cuarón, lauréat d’un Oscar (Pesanteur, Rome), et avec Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen et Lesley Manville, Clause de non-responsabilité a un pedigree irréprochable. Aucun talent artistique, cependant, ne peut sauver cette série en sept épisodes, qui fonctionne lorsqu’elle embrasse ses instincts les plus pulpeux mais choisit imprudemment, lors de sa finale bouleversante, de pointer du doigt tous ceux qui auraient pu apprécier son film plus thriller. aspects.

C’est un grave faux pas aggravé par un complot à la fois distendu et, parfois, absurde. Pourtant, même si c’est moins que la somme de ses parties, il peut se targuer d’une délicieuse performance de Kline en tant qu’homme chargé d’une mission des plus sournoises.

Première le 11 octobre sur Apple TV+ et basé sur le roman de Renée Knight de 2015, Clause de non-responsabilité s’ouvre avec la documentariste Catherine Ravenscroft (Blanchett) célébrée lors d’un gala par Christiane Amanpour – un signe immédiat (bien que involontaire de Cuarón) de son manque de fiabilité journalistique. Catherine est félicitée pour avoir révélé « notre propre complicité dans certains des péchés les plus toxiques d’aujourd’hui », et il s’avère que Stephen Brigstocke (Kline), professeur à la retraite dans une école privée, la croit coupable d’un délit odieux.

Stephen fait face au récent décès de sa femme Nancy (Manville), qui fait suite à des années de deuil suite à la mort de leur fils Jonathan (Louis Partridge), âgé d’une vingtaine d’années. Après avoir fait don de ses vêtements à une œuvre caritative, il découvre la clé du tiroir verrouillé du bureau qu’elle utilisait dans la chambre de Jonathan. À l’intérieur, il découvre « Le Parfait Inconnu », un manuscrit dédié à Jonathan et sur lequel figure l’avertissement selon lequel « toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées n’est pas une coïncidence ».

Clause de non-responsabilité est raconté à la fois par Stephen et Indira Varma (à la troisième personne), et au cours de ses premiers épisodes, son action est divisée non seulement entre ces perspectives mais aussi des flashbacks (indiqués par des plans d’iris d’ouverture et de fermeture) sur les vacances de Jonathan en Italie avec son petite amie Sacha.

Dans ces séquences, le jeune couple fringant apparaît comme insupportable, ce n’est donc pas une grande perte lorsque Sasha doit rentrer chez elle de manière inattendue. Son départ est le catalyseur de la rencontre emblématique de la série entre Jonathan et une jeune Catherine (Leila George), et cette rencontre fait également l’objet de « The Perfect Stranger ». En auto-éditant le livre et en le livrant subrepticement à Catherine, à son mari charitable Robert (Cohen) et à leur fils morose et inactif Nicholas (Kodi Smit-McPhee) – qui est séparé de sa mère, pour des raisons inexpliquées – Stephen définit un machiavélique plan en marche qui vise à détruire la vie personnelle et professionnelle de Catherine.

Le travail de caméra souple de Cuarón s’adapte à ses personnages constamment en mouvement alors qu’ils parlent et se chamaillent tout en naviguant dans les environnements domestiques et professionnels, mais le drame de son scénario va du naturel au grinçant, ce dernier étant le cas de la plupart des scènes impliquant Jonathan ou Nicholas. Heureusement, ses deux protagonistes sont dans une forme stellaire.

Catherine de Blanchett est une diseur de vérité à la réputation vertueuse dont la confiance est ébranlée par l’apparition du « Parfait étranger » et, plus accablant, par une collection de photographies qui semblent corroborer les horribles événements du livre. Dépouillant l’assurance de son personnage couche après couche, l’actrice dégage une vulnérabilité empathique même lorsque la série exacerbe sa crise en l’empêchant de faire les quelques choses qui l’arrêteraient dans son élan.

À la vitesse d’un coup de fouet, « The Perfect Stranger » est partout, les lecteurs étant tous d’accord sur le fait que son personnage féminin principal est une horrible « b—h ». Puisque ce personnage est calqué sur Catherine, elle est naturellement bouleversée par cela et en déduit finalement que la personne derrière ce projet ruineux est Stephen. Kline enracine le comportement de son veuf dans un profond chagrin avant de l’incarner comme un conspirateur diabolique déterminé à se venger de la cinéaste pour ses péchés et prêt à utiliser sa vieillesse – ou, plutôt, à affecter une posture et une voix excessivement âgées – pour aider à faciliter le tournage. ses fins. C’est un tour fantastiquement astucieux de la part du célèbre acteur, à la fois amusant et rusé, de telle sorte qu’il est facile de convaincre Stephen de donner à Catherine la récompense qu’elle semble largement mériter.

Clause de non-responsabilité penche si fortement en faveur de Stephen dès le départ, cependant, qu’il est impossible de ne pas anticiper un changement de révélation tardif. Lorsque cette attente est inévitablement satisfaite, cela fait de l’affaire un sermon moraliste sur le fait de révéler que cela gâcherait les surprises culminantes de la série. Il suffit cependant de dire que Catherine n’est pas tout à fait tout ce que Stephen prétend être et que la version des événements présentée dans les flashbacks n’est peut-être pas entièrement fiable.

Entre la voix off littéraire de Catherine et Stephen et le tome explosif de ce dernier, Cuarón positionne son matériel comme une enquête sur la nature de la narration. Pourtant, cette préoccupation, bien que séduisante au départ, est soulevée dans un récit qui ne peut pas décider s’il veut divertir avec suspense, comme il le fait dans ses passages intermédiaires, ou simplement gronder, comme c’est le cas avec sa conclusion.

Qu’il se frotte les mains comme un maître méchant ou qu’il fasse semblant de lancer une bombe par-dessus son épaule (avec un léger bruit de « kaboom »), Kline est si sympathique qu’il assure à lui seul le bon déroulement du spectacle le long de sa piste prédéterminée.

Clause de non-responsabilité consacre souvent plus de temps aux incidents qu’il n’en a besoin, ce qui donne l’impression qu’il étend les choses pour s’adapter à un modèle de télévision en streaming, et certains de ses rebondissements semblent hors du champ gauche et trop pratiques, y compris l’habitude secrète de Nicholas de visiter des lieux qu’il ne devrait absolument pas le faire. Il est souvent pris entre le fait d’être un chaudron de genre et un examen sérieux des traumatismes, des jugements impulsifs, de la culture d’annulation et de la confiance, et pourtant Kline navigue dans tout cela avec un aplomb charmant – du moins jusqu’à ce que les débats trahissent son caractère en faveur d’une élévation facile. .

Catherine peut devenir la protagoniste d’un roman d’assassinat de personnage, mais plus cela dure, plus Clause de non-responsabilité en fait simplement un appareil conçu pour transmettre un message tsk-tsk sur qui et ce que nous choisissons de croire. Cela aurait pu fonctionner si la série n’était pas un jeu manifestement truqué dès le début, et si elle n’avait pas nécessité autant d’actes de foi pour faire passer son message. Au lieu de véritablement couper l’herbe sous le pied des spectateurs, il provoque les chocs les plus piétonniers et les plus prévisibles à sa disposition, gaspillant ainsi le retour bienvenu de Kline sous les projecteurs de la liste A.